فتح باب الترشح لانتخابات اتحادات الطلاب بجامعة عين شمس.. 18 الجاري

أعلنت جامعة عين شمس فتح باب الترشح لانتخابات اتحادات الطلاب بالجامعة للعام الجامعي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ ، وذلك إعتباراً من التاسعة من صباح يوم الخميس الموافق ١٨ نوفمبر الجاري.

أصدر د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قراراً بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية برئاسة د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام على انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعة، وعضوية كل من د. هشام الحريري وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب و د. تامر راضي الأستاذ بكلية التجارة ومسؤول الاتصال بالجامعة و محمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم و الطلاب و إبراهيم سعيد القائم بأعمال مدير عام المدن الجامعية و محمد عبد المالك القائم بأعمال مدير عام الشؤون القانونية و الطالب مصطفى ريان بالفرقة الرابعة بكلية التجارة و الطالبة أمنية أشرف بالفرقة الثالثة كلية التجارة.

تجرى أعمال سحب وتقديم الاستمارات في التاسعة من صباح الخميس الموافق ١٨ نوفمبر وحتى الساعة الثانية ظهرا.

ويتم إعلان الكشوف المبدئية في الثانية عشر من ظهر يوم الأحد الموافق ٢١ نوفمبر ، ثم تلقى طلبات الطعون في اليوم التالي من التاسعة صباحاً وحتى الثانية ظهراً ، ويتم فحص الطعون يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١ ، على أن تعلن الكشوف النهائية في تمام الثانية عشر من ظهر الأربعاء الموافق ٢٤ نوفمبر.

ويتم فتح باب الدعاية الانتخابية يوم الخميس الموافق ٢٥ من نوفمبر .

ومن المقرر أن تبدأ انتخابات الجولة الأولى بالكليات وفرز وإعلان النتائج إعتباراً من الأحد الموافق ٢٨ نوفمبر و تجرى انتخابات الإعادة في اليوم التالي.

ثم في ٣٠ من نوفمبر تجرى انتخابات أمناء اللجان و مساعديهم على مستوى الكليات و يليها يوم الأربعاء الموافق ١ ديسمبر انتخابات رؤساء اتحادات الكليات ونوابهم.

ويختتم الجدول الزمني يوم الخميس الموافق ٢ ديسمبر ٢٠٢١ بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة و رئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة.

ويراعى إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية و الوقائية لمواجهة فيروس كوفيد- ١٩، على أن يقوم الطلاب بتقديم ما يفيد تلقي التطعيم عند التقدم للترشح أو الإدلاء بأصواتهم الانتخابية.