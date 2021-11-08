لقاء الخميسي تكشف تفاصيل حكاية حتة من القمر .. فيديو

تحل الفنانة لقاء الخميسي ضيفة على برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى وذلك بعد نجاح دورها في حكاية "حتة من القمر"، ضمن حكايات مسلسل "زي القمر 2".

وتتحدث لقاء عن عديد من الأمور الخاصة بدورها وكيف أثارت قضية شائكة مثل التنمر على فتاة مصابة بوحمة فى وجهها.

ونشرت الصفحة الرسمية للبرنامج عبر فيسبوك البرومو الخاص بالحلقة، والتى من المقرر أن تعرض غدا الثلاثاء.

عيد الحب

أهدت الفنانة لقاء الخميسى، زوجها محمد عبد المنصف، أغنية مغرم في عيد الحب، حيث قامت بغناء الأغنية على الهواء خلال حوارها مع رامي رضوان.

وردا على سؤال الإعلامي رامي رضوان، حول تلقيها هدية عيد الحب من زوجها محمد عبد المنصف، قالت:" ملحقش يقوم بالواجب".

وتابعت لقاء الخميسي خلال حواره مع رامي رضوان ببرنامج " مساء دى أم سى، المذاع على قناة دى أم سى"،:" عبد المنصف بيجيب الهدية في شهر فبراير وليس نوفمبر، مؤكدة أنه يحتفل معها بعيد الحب في شهر فبراير.

وأوضحت الخميسي،:"لو محمد عبد المنصف جابلى وردة أنا هرضى في هذه الظروف لكن لو في ظروف تانية مش هوافق ، ومحمد عبد المنصف هادى جدا ، وأحلى حاجة عملهالى كانت في عيد ميلادى العام الماضى .

وعن مسلسل حتة من القمر، قالت، إن مسلسل حتة من القمر بدأ بفكرة الرفض، حيث ترفض نفسك عندما تهتز بكلام وتنمر الناس، موضحة أن مشكلة بطلة المسلسل- أنها كانت ترفض نفسها .