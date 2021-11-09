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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ جامبسوت أسود.. نانسي عجرم تشارك صورة من كواليس أغنية 150

الفنانة نانسي عجرم
الفنانة نانسي عجرم

شاركت الفنانة نانسي عجرم صورة من كواليس أحدث أغانيها 150، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

 

وظهرت نانسي عجرم في الصورة مرتدية جامبسوت أوف شولدر باللون الأسود، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها، مع ميك اب لوك بالألوان الترابية.

 

وعلقت نانسي عجرم علي الصورة، كاتبة: “العمل علي 150 كان ممتازَا، شكرًا لكل القائمين علي العمل”.

 

وتمكنت الفنانة نانسى عجرم من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الاعلى مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ، وذلك من خلال أغنيتها الجديدة “ 150 ” .

 

الأغنية حققت ما يقرب من نصف مليون مشاهدة بعد ان تم طرحها منذ ما يقرب من 3 أيام ، وهى باللهجة اللبنانية.

 

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وكانت قد طرحت المطربة اللبنانية “نانسى عجرم”، كليب 150 عبر قناتها الرسمية بموقع اليوتيوب وتعاونت الفنانة نانسي عجرم في الكليب مع المخرجة ليلي كنعان والذى تم تصويره فى لبنان بعدد من الأماكن المتفرقة هناك.

 

حرصت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة خلال إحيائها حفلا غنائيا في ستاد القاهرة.

 

احتفلت الفنانة نانسي عجرم بوصول أحدث أغانيها “سلامات” إلى 10 ملايين مشاهدة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

 

ونشرت نانسي عجرم صورة لها، مرتدية جامبسوت من اللون البيج، مع نظارة شمس باللون الأسود، تاركة شعرها القصير منسدل علي أكتافها.

 

وعلقت نانسي عجرم علي الصورة، كاتبة: “10 ملايين مشاهدة لـ سلامات على اليوتيوب، شكرا على حبكم ودعمكم”.

 

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