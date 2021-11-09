عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة بورسعيد توجه ضربة أمنية لمنتحل صفة أخصائي علاج طبيعي

صدى البلد

أعلن  الدكتور أحمد حسن ابو هاشم وكيل وزارة الصحة بمحافظة بورسعيد توجيه ضربة أمنية بمعاونة مباحث تموين بورسعيد بضبط منتحل صفة أخصائي علاج طبيعي وإغلاق المركز الذي يزاول نشاطه به . 

وقال وكيل صحة بورسعيد أن الضربة جاءت في إطار تكثيف الجهود المبذولة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة ببورسعيد برئاسة د احمد منصور مدير الإدارة من أجل التأكد من وصول خدمات آمنة للمواطنين و الضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه التلاعب بسلامة و صحة المواطنين 

بسبب الشبورة.. إغلاق طريق العلمين الصحراوي أمام المرور

وأكد وكيل صحة بورسعيد أن الضربة جاءت بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك و مباحث التموين ببورسعيد .

وأوضح وكيل صحة بورسعيد أنه تمت مداهمة مركز للعلاج الطبيعي يديره أحد الأشخاص منتحلي الصفة الطبية  بعد تقنين كافة الإجراءات . 

واضاف وكيل وزارة الصحة فى بورسعيد أنه تبين أن هذا المركز يتخذ من صفحات التواصل الاجتماعي منصة للترويج لأنشطته. 

وشدد وكيل صحة بورسعيد أنه تحريز كافة الادوات و الأجهزة الموجودة داخل المركز و تبين ممارسته للأنشطة الطبية داخل المركز علي الرغم من عدم حصوله علي اي تراخيص لمزاولة المهنة و عليه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة و العرض علي النيابة العامة لأعمال شئونها.

FB_IMG_1636417481590
FB_IMG_1636417481590
FB_IMG_1636417479359
FB_IMG_1636417479359
FB_IMG_1636417473971
FB_IMG_1636417473971
FB_IMG_1636417476678
FB_IMG_1636417476678
FB_IMG_1636417471636
FB_IMG_1636417471636
بورسعيد حماية المستهلك وزارة الصحة التواصل الاجتماعي مديرية الصحة محافظة بورسعيد المواطنين جهاز حماية المستهلك النيابة العامة مباحث التموين

ترشيحاتنا

أضرار الإكثار من الكاجو في أثناء الحمل

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 9 نوقمبر في محافظات مصر

حكم تأخير العقيقة حتى سن البلوغ.. الإفتاء توضح الضوابط الشرعية

الصين تسجل انخفاضا في إصابات كورونا اليومية

تفحيط بالدبابة من جندي عراقي في شوارع بغداد.. وعقوبات صارمة بانتظاره | فيديو

المصري الحاصل على جائزة العويس الثقافية.. محطات في حياة المفكر أحمد زايد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إثيوبيا تنهار.. الصين توجه رسالة عاجلة إلى أبي أحمد

غلق طريق الإسكندرية الصحراوي أمام حركة السيارات

نقل الفنان أحمد خليل إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية.. تفاصيل

برلمانية: الارتفاع المرتقب في أسعار العقارات سيؤثر على الإيجارات

انفصال منة عرفة عن زوجها محمود المهدي قبل أيام من حفل زفافهما

ابن يقتل أمه بطريقة بشعة في أمريكا

متمنية سرعة الشفاء للمصابين.. مصر تقدم التعازي للنيجر فى وفاة عشرات الأطفال

جريمة الإسماعيلية تتكرر .. مدمن مخدرات يقتل خصمه بدمياط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم مساوئه.. TikTok ينقذ فتاة مخطوفة بفضل إشارة يد شهيرة

طفل ينقذ شقيقه من بين فكي تمساح كاد يلتهمه

الجحش الذكي.. شحات يزود حماره بتقنية الدفع السريع الإلكترونية لسحب الأموال|فيديو

مروان خوري وفايا يونان يتألقان في حفل مهرجان الموسيقى العربية

فيديو

ينتظره الإعدام شنقا.. أب عاشر ابنته 3 مرات داخل جراج

فيديو جراف.. إيقاف نهائي.. كواليس خناقة حسن شاكوش ورضا البحراوي في الساحل

سرقة ونصب.. القبض على هارب من 1162 حكما وغرامة بالملايين

فيديو جراف.. كواليس خناقة حسن شاكوش ورضا البحراوي في الساحل الشمالي

المزيد

ساحة رأي

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

د. مجدى بدران يكتب: مكافحة تغير المناخ من خلال إعادة التدوير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب| بعد الاطلاع..احذروا العقاب في التنمر الإلكتروني

د. ماريان جرجس تكتب: العالم على صفيح ساخن في جلاكسو

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

اﻟﻤﺰﻳﺪ