صحة بورسعيد توجه ضربة أمنية لمنتحل صفة أخصائي علاج طبيعي

أعلن الدكتور أحمد حسن ابو هاشم وكيل وزارة الصحة بمحافظة بورسعيد توجيه ضربة أمنية بمعاونة مباحث تموين بورسعيد بضبط منتحل صفة أخصائي علاج طبيعي وإغلاق المركز الذي يزاول نشاطه به .

وقال وكيل صحة بورسعيد أن الضربة جاءت في إطار تكثيف الجهود المبذولة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة ببورسعيد برئاسة د احمد منصور مدير الإدارة من أجل التأكد من وصول خدمات آمنة للمواطنين و الضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه التلاعب بسلامة و صحة المواطنين

وأكد وكيل صحة بورسعيد أن الضربة جاءت بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك و مباحث التموين ببورسعيد .

وأوضح وكيل صحة بورسعيد أنه تمت مداهمة مركز للعلاج الطبيعي يديره أحد الأشخاص منتحلي الصفة الطبية بعد تقنين كافة الإجراءات .

واضاف وكيل وزارة الصحة فى بورسعيد أنه تبين أن هذا المركز يتخذ من صفحات التواصل الاجتماعي منصة للترويج لأنشطته.

وشدد وكيل صحة بورسعيد أنه تحريز كافة الادوات و الأجهزة الموجودة داخل المركز و تبين ممارسته للأنشطة الطبية داخل المركز علي الرغم من عدم حصوله علي اي تراخيص لمزاولة المهنة و عليه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة و العرض علي النيابة العامة لأعمال شئونها.

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