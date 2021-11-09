ختام مسابقات كلية الصيدلة جامعة عين شمس

نظم اتحاد طلاب كلية الصيدلة جامعة عين شمس فعاليات نهائي دوري كرة القدم خماسي تحت عنوان (Pharma Champions League ) ونهائيات تنس الطاولة ( طلبه وطالبات ) ونهائيات دورة الشطرنج.

تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أماني أسامة كامل عميد كلية الصيدلة واشراف الدكتور ريحاب عثمان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وناهد حسين مدير رعاية الشباب.

بمشاركة 350 طالبا وطالبة في الأربع مسابقات وحصل علي المركز الاول في دوري كرة القدم فريق Winter is Coming



كما حصل علي المركز الأول في مسابقة (تنس الطاولة طالبات) الطالبة ساره وليد الحسيني المقيدة الفرقة الرابعة

والمركز الاول في (تنس الطاولة طلبه) الطالب أحمد محمد حسين المقيد بالفرقة الرابعة والمركز الأول في دورة الشطرنج الطالب مؤيد احمد محمود السيد المقيد بالمستوي الأول.