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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حالة الطقس غدا.. انخفاض درجات الحرارة وشبورة كثيفة على الطرق صباحا

الطقس
الطقس

تشهد الأحوال الجوية، خلال الطقس غدا، انخفاض طفيف في درجات الحرارة، على كافة أنحاء البلاد، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، يكون الطقس غدا ، ليلا، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في أخره على كافة أنحاء البلاد.

وتكون الظواهر الجوية المؤثرة في الطقس غدا، الشبورة المائية تكون كثيفة أحيانا في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غد، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 28 للعظمى والصغرى 19.

السواحل الشمالية 27 للعظمى والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 30 للعظمى و23 للصغرى.

شمال الصعيد 30 للعظمى و17 للصغرى.

جنوب الصعيد 33 للعظمى و21 للصغرى.

الطقس غدا درجات الحرارة الأرصاد الجوية

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