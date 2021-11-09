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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد المدارس ويشيد بمعلمات رياض الأطفال بـ«النطاف».. صور

وكيل تعليم كفر الشيخ
وكيل تعليم كفر الشيخ

 تفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مدرسة النطاف للتعليم الأساسي، ومدرسة الباز الإعدادية، التابعتين لإدارة غرب كفر الشيخ  التعليمية، للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية بهما، والتعرف على المستوى العلمي للطلاب في كافة المواد الدراسية، وتفعيل الأنشطة الطلابية، متفقداً المكتبات والمعامل ودورات المياه.

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يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالمتابعة المستمرة للمدارس والعملية التعليمية بمختلف مدن وقرى المحافظة.

 

واستمع وكيل وزارة التربية والتعليم لشرح المعلمين ، وأدار حواراً  بينه وبين التلاميذ عما درسوه من موضوعات في المواد الدراسية، موجها لهم العديد من الأسئلة الخاصة بالموضوعات الدراسية وخاصة اللغة الانجليزية والرياضيات، مشيداً بمستواهم ، موجها الشكر لمعلمات رياض الأطفال بمدرسة النطاف للتعليم الأساسي، لما تبذلنه من جهود لتعليم الأطفال داخل القاعات، مؤكداً أنه سيكرمهن وهن رباب رمضان منصور، وعلياء عبد السلام رياض، وعلياء صالح خضر، ورشا عبد الله حسين، كما وجه بنقل جهاز حاسب آلي  من مدرسة الباز الإعدادية  إلى مدرسة النطاف تعليم أساسي للاستفادة منه  في الفهرسة الإلكترونية بالمدرسة.

 

وقال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مرحلة رياضة الأطفال هي اللبنة الأولى للعملية التعليمية في حياة الانسان، لذا يجب توجيه كافة الاهتمام والرعاية لهم، ويكون المعلم قدوة ومثلا يحتذى به، وبقدر حسن معاملة الأطفال وتعليمهن بقدر حبهم للمدرسة وارتباطهم بها.

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