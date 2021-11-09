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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تكشف المواصفات الكاملة لهاتف موتورولا القادم Edge 30 Ultra

تسريبات تكشف المواصفات
تسريبات تكشف المواصفات الكاملة لهاتف Edge 30 Ultra

تعتزم شركة موتورولا الأمريكية إطلاق هاتف جديد تحت اسم Motorola Edge 30 Ultra ، والذى يأتى بعدد من المواصفات الكبيرة منها حصول الشاشة على أعلى معدل تحديث للشاشة 144 هرتز في الثانية.

 

وبحسب موقع GSMArena فإن أحدث التسريبات قد كشفت المواصفات الكاملة  لهاتف موتورولا Edge 30 Ultra والذى سيحصل على بطارية بسعة كبيرة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع يقوة 68 واط، مع منفذ شحن من نوع USB-C ، حيث يشحن الهاتف حوالى 50٪ في أقل من 15 دقيقة و 100٪ في أقل من 35 دقيقة .

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ويقدم هاتف موتورولا Edge 30 Ultra كاميرا رباعية خلفية  الرئيسية بمستشعر 50 ميجابكسل، مع كاميرا فائقة السرعة 50 ميجابكسل، مع مستشعر للعمق 2 ميجابكسل، و مستشعر OIS ، مع كاميرا أمامية تسجيل مقاطع فيديو بدقة 4K.  

Motorola Edge 20 Pro
هاتف موتورولا Edge 30 Ultra


وسيتميز هاتف موتورولا Edge 30 Ultra بشاشة قياس  6.67 بوصة من نوع بجودة+ FullHD ، مع معدل تحديث 144 هرتز وتقنية HDR10+ ، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة مع تصنيف بتصنيف IP52 لمقومة المياه والغبار . 


وسيأتى هاتف موتورولا Edge 30 Ultra بخيارات سعة 8 و 12  جيجابايت رام  من ذاكرة الوصول العشوائي ومساحة تخزين داخلى تتراوح من 128 جيجابايت إلى 512 جيجابايت بالإضافة إلى احتوائه على فتحة microSD تدعم بطاقات تصل إلى 1 تيرابايت.
 

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