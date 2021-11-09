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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

محافظة دمياط

اجتماع تنسيقي للتأمين الصحى والتعليم بدمياط لتفعيل تحويل طلاب الانيميا والتقزم للعلاج

صدى البلد

عقد مسؤلي الصحة المدرسية بالتامين الصحي بدمياط ، اجتماعا اليوم ، مع مديري الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم على مستوى المحافظة لبحث تفعيل دور المدارس في تحويل الحالات الايجابية من الطلاب بالمدارس والمصابون بالانيميا والسمنة والتقزم  إلى عيادات الربط التابعة للتامين الصحي وذلك في اطار مبادرة رئيس الجمهورية  لعلاج السمنة والانيميا والتقزم بالمدارس.

الاجتماع ناقش ، دور المدارس في تحويل الحالات  إلى كلامن عيادات" فارسكور والزرقا وكفرسعد والطلبه بشطا " لتلقي الطلاب الايجابين العلاج الازم.

وتطرق الاجتماع الى دور المدرسة في نشر الوعى بين الطلاب والتثقيف الصحى وكذلك توعية الطلاب بالمدارس الى أهمية المبادرة في القضاء على السمنه والانيميا والتقزم بين الطلاب.

 

الاجتماع جاء بحضور كلامن الدكتور محمد فايد ، المسؤول الوقائي بفرع التامين الصحى بدمياط  ومديري الإدارات التعليمية  على مستوى محافظة دمياط .

 

 

 

دمياط تأمين صحي وكيل تعليم دمياط مبادرة الرئاسة الحملة القومية للكشف عن الانيميا والتقزم

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