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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محافظة البحيرة

بأمر المحافظ .. خفض سن القبول لتلاميذ الصف الأول الإبتدائي بالبحيرة

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة

أصدر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، القرار رقم 2120 لسنة 2021 م  الذى ينص فى مادته الأولى على النزول بسن القبول لتلاميذ الصف الأول الإبتدائي إلى خمس سنوات ونصف - العام الدراسي۲۰۲۲/۲۰۲۱ في المدارس التي تقل فيها الكثافة عن 40 تلميذ.

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 النزول بسن القبول

 

وأوضح محافظ البحيرة، أن يتم القبول من المنطقة التي تخدمها المدرسة لاستكمال الكثافة بها 40 تلميذ ولا يزيد عن ذلك ودون أن يترتب على ذلك زيادة في كثافة الفصول القائمة أو إنشاء فصول جديدة

يأتى ذلك بناء على مذكرة مديرية التربية والتعليم بالبحيرة المؤرخة فى ۲۰۲۱/۹/۲۳ بشأن طلب الموافقة على النزول بسن القبول التلاميذ الصف الأول الإبتدائي للعام الدراسي ۲۰۲۲/۲۰۲۱ وعلى القواعد المنظمة لكيفية تنفيذ ذلك وعلى ما ارتأينا للصالح العام وصالح العمل .

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