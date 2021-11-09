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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تفريغ 2415 طن حديد وشحن 5200 طن صودا كاوية بموانئ بورسعيد

صدى البلد

 أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة  lucy ocean ويبلغ طولها 190 متر والغاطس 12.5 متر  وذلك لتفريغ 2415 طن حديد بالميناء.  


كما استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة GMTASTRO ويبلغ طولها 189 متر والغاطس 9.4 متر وذلك لتفريغ 1900 سيارة  بالميناء .

 كما استقبل الميناء السفينة ASC ويبلغ طولها  105والغاطس  7 وذلك لشحن 5200 طن صودا كاويه من الميناء. 

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وذكر البيان أن موانئ  بورسعيد سجلت دخول وخروج 23 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج 3سفن  ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر وصول 3 سفن  .

 بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن بضائع عامه وخروج سفينه ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات . 


وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة .

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