الرمان المصري يغزو الصين.. الصادرات الزراعية المصرية تجاوزت الـ 5 ملايين طن

تجاوزت الصادرات الزراعية المصرية الـ 5 مليون طن هذا العام بزيادة قدرها 600 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي، وأعلنت الوزارة افتتاح الأسواق الصينية أمام الرمان المصري.

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن فتح السوق الصيني أمام صادرات مصر من الرمان وذلك وفقا لتقرير تلقاه من الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري.

وقال إن الصين تعتبر أحد أهم الأسواق التي كان هناك اهتماما بدراستها نظرا لارتفاع كثافتها السكانية وزيادة معدل استيرادها من الخضار والفاكهة المصرية الطازجة، كما أن الرمان أحد أهم الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والتي يتم تصديرها سنويا بما يزيد عن 100 ألف طن سنويا.

وأضاف القصير أن موافقة الصين جاءت بعد مفاوضات فنية وتبادل المعلومات والإجراءات لفترة طويلة وإتمام زيارة فنية من خبراء الحجر الزراعي الصيني لمعرفة المنظومة الرقابية والإجراءات الحجرية التي يفرضها الحجر الزراعي المصري على صادرات الرمان.

الصين أكبر المستوردين

ومن ناحيته قال العطار، إن الصين أحد أكبر المستوردين فى العالم، وتم إعداد مذكرة تفاهم تنظم كافة القواعد الحجرية التي سوف يتم التصدير بناءا عليها تمهيدا لتوقيع بين الطرفين للبدء في التصدير.

انتصار جديد للفلاحين

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين، إن فتح السوق الصيني أمام صادرات مصر من الرمان هو انتصار جديد للقطاع الزراعي، لافتا إلي أن هذا الانتصار يرجع إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة لتحسين صورة المنتجات الزراعية بالخارج، وتتبع مراحل الإنتاج الزراعي من بداية الزراعة إلى ميعاد الجني وطرح المنتج في الأسواق ، ليكون مطابق للمواصفات العالمية للاستهلاك.

وأضاف عبدالرحمن، خلال تصريحات له، أن الصين من الأسواق الكبيرة والمهمة كأحد أكبر مستوردي المنتجات الزراعية في العالم .

حجم تصدير الرمان

وتابع أبو صدام قائلا: " الرمان من الفواكه المصرية المتميزة ويسميها المزارعين الذهب الأحمر، ويتم تصدير نحو 100 ألف طن سنويا منها ومساحة زراعة الرمان في مصر تقارب 80 ألف فدان بانتاجية عامة تصل إلى 400 ألف طن تقريبا كل عام بمتوسط انتاجية 8 طن للفدان ".

وأشار نقيب الفلاحين ، إلي أن الرمان فاكهة لها فوائد غذائية عديدة فهي غنية بالفيتامينات والمعادن وتحتوي علي مضادات أكسده وتقي من الكثير من الأمراض.

اشهر محافظات إنتاج الرمان

وأوضح أبو صدام، أن أسيوط هي أشهر محافظات مصر إنتاجا لفاكهة الرمان ويزرع بها نحو 12 ألف فدان من الرمان ، وأشهر أصناف الرمان بها الرمان المنفلوطي والحامضي والسكري، ويبدأ موسم تصدير الرمان في منتصف سبتمبر من كل عام، مؤكدا أن الرمان من فاكهة الجنة، وذكرت في القرآن بقوله تعالى "فيهما فاكهة ونخل ورمان" مما يوحي بأهمية فاكهة الرمان .

وقال إن الرمان من الأشجار المعمرة وليست مستديمة الخضرة فهي متساقطة الأوراق، في فصل الخريف وتعطي ثمار بعد 3 سنوات من بداية زراعتها ولكن أعلى محصول يكون في السنة العاشرة من زراعتها وقد تستمر في الإنتاج لمدة 50 عام.

والجدير بالذكر أن الصادرات الزراعية المصرية تجاوزت الـ 5 مليون طن هذا العام بزيادة قدرها 600 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي.