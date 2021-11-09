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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة

أسعار المواد الغذائية.. توقعات بارتفاع الخضروات والفاكهة.. وتراجع البيض والدواجن

خضروات
خضروات

تشهد الأسواق حالة من التذبذب فى أسعار المنتجات الزراعية سواء الخضروات أو الفاكهة وكذلك البيض والدواجن ، وشهدت بعض السلع ارتفاعا كبيرا فى الأسعار ثم انخفاض تدريجى وبعض السلع العكس ، ويتوقع خبراء ومسئولى الزراعة ارتفاع أو انخفاض بعض السلع وهذا مانرصده خلال التقرير التالى.

- الطماطم

أسعار الطماطم قد تعاود الارتفاع الأيام القليلة القادمة بعدما انخفضت أسعارها لبضعة أيام لتصل إلي 10 جنيها، ويرجع ذلك إلي عدة أسباب زيادة الإقبال على شراء الطماطم مع انتظام الدارسة في المدارس والجامعات عودة عمل المطاعم بكامل طاقتها مع انحسار أزمة كورونا وزيادة النشاط السياحي وعمل الفنادق إصابة الكثير من زراعات الطماطم بالأمراض وتقلص إنتاجية الأراضي القديمة لإصابتها بالنيم تودا.

- البطاطس 


  ارتفعت البطاطس إلى 10 جنيهات بالأسواق ،حيث ارتفعت أسعار تقاوي البطاطس المتداولة في السوق موسم (2021-2022) بنسبة 54%مقارنة مع العام الماضي مدفوعة بموجة التضخم العالمية وارتفاع سعر السوق في مصر والعالم .

ومن المتوقع عودة انخفاض أسعار البطاطس خلال شهر ديسمبر القادم ، إذ انخفض سعر تداول البطاطس المخصصة للطهي  بين 6000 إلي 7000 جنيه للطن مقابل 9000 جنيه الأسبوع الماضي نتيجة طرح إنتاج عروة المنيا الخريفية، وسط توقعات بتماسك الأسعار نتيجة انخفاض إنتاجها في الفدان إلي 4 أطنان فقط.

البيض 

شهد البيض ارتفاعا كبيرا فى أسعاره حتى وصل سعر الكارتونة إلي 60 جنيها بسبب عدة عوامل وعلى رأسها ارتفاع أسعار أعلاف الدواجن ، ولكن بسبب جهود وزارتى الزراعة والتموين انخفض سعر البيض لتتراوح سعر الكارتونة من 45 لـ 50 جنيها .

ورغم أن المواطن يشكو من ارتفاع سعر البيضة إلى 1.5 جنيه، إلا أنه لولا الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة لمنع ارتفاع الأسعار، لوصل سعر البيضة إلى 5 جنيهات 

الدواجن 

ارتفعت أسعار الدواجن خلال الفترة الماضية بسبب عدة عوامل وعلى رأسها ارتفاع درجات الحرارة ، ولكن بدأ الانخفاض التدريجى للدواجن ، إذ  انخفضت أسعار الدواجن البيضاء بمقدار جنيه للكيلو، وحافظت باقي الأنواع على استقرارها .

وتراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 25 و26 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي بين 35 و36 جنيها للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 20 و21 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو بين 35 و36 جنيها للكيلو

البقوليات واللحوم الحمراء 

هناك بعض التوقعات تشير إلى ارتفاع أسعار الحبوب بسبب التغيرات المناخية مثل القمح والفول البلدي والزيوت بالإضافة إلى ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء خصوصًا في ظل ارتباك منظومة الاستيراد. 

الفول 

أسعار الفول البلدي ارتفعت، سترتفع أسعار الفول المستورد فى مصر خلال الفترة المقبلة حيث وصل الطن إلى 8000 جنيه، موضحًا أن الفترة الحالية تشهد زراعة الفول البلدي لذا سوف ترتفع أسعاره قليلًا

الطماطم أسعار المنتجات الزراعية البيض البطاطس الدواجن الفول انخفاض أسعار ارتفاع اسعار

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أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 7-11-2021

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