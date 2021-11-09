تعيين عميد زراعة عين شمس عضوا باللجنة العليا للثروة الداجنة

تشكلت لجنة عليا للثروة الداجنة تتولي التخطيط ووضع سياسات واضحة لصناعة الدواجن لحل مشكلة هذه الصناعة بناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتضم كلا من المختصين بوزارة الزراعة وكبار وصغار المنتجين واتحاد منتجى الدواجن وخبراء من الجامعات المصرية وممثلى لجنة الزراعة والري بمجلس النواب.

وتم اختيار الدكتور أحمد جلال السيد، أستاذ تربية ووراثة الدواجن، وعميد كلية الزراعة جامعة عين شمس و دكتور حسن السيد ايوب استاذ تربية الدواجن بزراعة عين شمس كأعضاء باللجنة لما لهم من خبرات كبيرة فى هذا المجال. وتشمل مهام اللجنة تحديد كميات الدواجن المزمع استيرادها طبقا للاحتياجات الفعلية، وأعداد خطة عمل متكاملة للتوسع فى صناعة الدواجن ودراسة المشكلات التى تواجهها.



ونصت المادة الثالثة من القرار ان تجتمع اللجنة مرة كل شهر على الاقل او كلما دعت الحاجة الي ذلك، ونصت المادة الرابعة من القرار على ان تعد اللجنة تقريرا دوريا بنتائج اعمالها وتوصياتها، يعرضة رئيسها على رئيس مجلس الوزراء. وقالت مصادر بوزارة الزراعة ان تشكيل اللجنة من جانب رئيس الوزراء تلغي اللجنة الدائمة التي شكلها وزير الزراعة لمتابعة اسعار الدواجن وكمياتها.