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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يكرم الطفل المعجزة أحمد رمضان من ذوي الهمم

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

كرم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الطفل المعجزة "أحمد رمضان عبد التواب" من ذوي الهمم _ابن قرية المنصورة مركز ناصر، لتميزه في حفظ القرآن الكريم  بأرقام الآيات.

وقام المحافظ بتسليمه شهادة تقدير  ومكافأة مالية، تشجعياً وتحفيزاً  لتميزه في حفظ كتاب الله رغم إعاقته الذهنية والحركية  . 

وأبدى المحافظ إعجابه الشديد  بالطفل المعجزة  وما يتمتع به  من قدرات وملكات منً الله بها عليه، وأنار بصيرته بحفظ كتابه الكريم "سماعياً"، والذي لم يكن حفظا تقليديا، وإنما يحفظه برقم الآية والحزب والجزء.

ودعا الله أن يمن عليه ويصبح من كبار رجال القرآن وينفع الله به مصر والمصريين ، مشيرا إلى الهدف الأسمى والجائزة الكبرى هي توفيق الله بأن يسر له حفظ كتابه الكريم.

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بني سويف محافظ بني سويف رفع الاثقال ذوى الهمم المنصورة القران الكريم الدكتور محمد هاني غنيم أحمد رمضان المصري حفظ القرآن الكريم الطفل المعجزة قرية المنصورة مركز ناصر

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