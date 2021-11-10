مقارنة بين تويوتا فورتشنر وهوندا CRV موديل 2021| صور

استطاعت كل من تويوتا وهوندا اليابانية تكوين سمعة طيبة داخل أسواق السيارات العالمية والمصرية بشكل خاص؛ عبر إصدارات تاريخية ارتبطت بشدة بمحبيها ومن بين هذه الاصدارات العريقة جاءت السيارتان تويوتا فورتشنر وهوندا CRV موديلات 2021 من فئة الـ SUV.

أداء المحركات

زودت السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر، بسعة 2700 سي سي، قادر على انتاج قوة تصل إلى 160 حصان، و 245 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 6 نقلات، أما المحرك الثاني سداسي الأسطوانات، سعة 4000 سي سي، قادر على إنتاج قوة 234 حصان، و376 نيوتن/متر من عزم الدوران.

تستمد السيارة هوندا CRV موديل 2021 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 188 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 240 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 6 سرعات، وبهذه القدرات الفنية تتسارع السيارة من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية تستغرق 10.1 ثانية.

عوامل الأمان

تحتوي السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2021 على العديد من التجهيزات باختلاف الفئات المطروحة و تشمل، منظومة الوسائد الهوائية ، و فرامل ABS مانعة للانغلاق، مع نظام التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، و نظام المساعدة على تجاوز المرتفعات HAC، و برنامج ESP الخاص بالتوازن الالكتروني، بالإضافة إلى مستشعرات ركن و كاميرا لسهولة التحكم و الاصطفاف.

دعمت السيارة هوندا CRV موديل 2021 بالعديد من تجهيزات الحماية والأمان مثل مستشعرات ركن وكاميرا خلفية لسهولة عملية الاصطفاف، مع مكابح مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، وبرنامج متابعة ضغط الإطارات، ونظام الثبات الالكتروني والمساعدة على تجاوز المنحدرات، إلى جانب منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS.

التجهيزات

تحتوي سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2021 على عجلات رياضية بقياس 18 بوصة، مدعومة بـ جنوط معدنية، بالإضافة إلى مقود حركة متعدد المهام، ومكيف هواء أوتوماتيكي، وشاشة ملونة تعمل باللمس؛ لعرض الوسائط المتعددة والخرائط، تدعم التطبيقات الحديثة، ويبلغ قياسها 8 بوصة، كما تحتوي على مصابيح أمامية تعمل بقنية LED.

تتوافر هوندا CRV موديل 2021 بجنوط رياضية بمقاس 18 بوصة، ومصابيح هالوجين أمامية و خلفية و مصابيح LED و سبويلر خلفي و نظام ذكي لركن السيارة و فتحة سقف تعمل بالكهرباء ومثبت سرعة بالأضافة لحساسات خلفية وكاميرا خلفية.

أسعار تويوتا فورتشنر موديل 2021:

أوتوماتيك 2X4 بسعر 749 ألف جنيه.

أوتوماتيك 4X4 بسعر 809 ألف جنيه.

أوتوماتيك 4X4 بسعر 914 ألف جنيه.

أسعار هوندا CR V موديل 2021 :

الفئة الأولى LX بسعر649 ألف جنيه.

الفئة الثانية EX بسعر763 ألف جنيه.