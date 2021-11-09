سفير الأردن: توافق بين القاهرة وعمان في جميع الملفات السياسية

قال أمجد العضايلة سفير الأردن فى القاهرة، إن زيارة الأمير الحسين بن عبد الله إلى مصر تعتبر أول زيارة يقوم بها ولى عهد أردني، وهذا يدل على ثقل مصر ومكانتها.



وأضاف سفير الأردن فى القاهرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الأمير الحسين بحث مع الرئيس السيسي، والقيادة المصرية مجال التعاون والاتفاقيات.



ولفت إلى أن هناك توافق فى جميع الملفات السياسية بين مصر والأردن، وأن هناك تنسيق وتعاون دائم بين مصر والأردن تجاه العديد من القضايا الإقليمية.



وأشار إلى أن مصر والأردن لديهم اهتمام بـ سوريا، والاستقرار فى سوريا، سوريا دولة مهمة لجميع الدول العربية واللقاء اليوم تم الحديث فيه عن القضية الفلسطينية.



وكشف أنه تم توقيع بروتوكول تعاون فى مجال السياحة وأن مصر لديها مناطق سياحية مهمة، وكذلك هناك أماكن سياحية فى الأردن تاريخية، وتم الاتفاق على أن يكون هناك ترويج لـ السياحة للبلدين.



وأوضح أن غدًا سيكون هناك زيارة للأزهر الشريف، ولقاء مع الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وسيكون هناك بحث لـ تواجد تعاون بين الأردن والأزهر، والتوعية بما يتم فى المنطقة، ومعرفة مخاطر الإرهاب.

وأكد أن الأمير الحسين بن عبد الله ولى عهد الأردن، ضابط بالقوات المسلحة، وأن جزء من البرنامج سيكون لـ التدريب العسكري، والتعاون المشترك، وأنه سيكون هناك زيادرة لـ هيئة قناة السويس، لبحث التعاون بين مصر والأردن.



وأشار إلى أن اليوم كان هناك لقاء بين الأمير الحسين بن عبد الله، وزيرة التجارة لـ الاستفادة من التجربة المصرية فى مجال المشروعات الصغيرة، ولكى يتم تنفيذ ذلك فى الأردن.



وأوضح أنه بعد لقاء وزيرة التجارة سيكون هناك زيارات متبادلة بين المسئولين فى مصر والأردن، قائلا: “نأمل أن تكون التجربة المصرية فى مشروعات البنية التحتية موجودة فى باقى الدول العربية”.



وعلق ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، على اللقاء الذي جمع بينه والرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء في القاهرة.

ونشر ولي العهد الأردني صورة تجمعه بالرئيس السيسي من لقائهما اليوم الذي وصفه بـ"الأخوي"، وذلك على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وقال الأمير الحسين: "لقاء أخوي مع فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة اليوم، نقلت خلاله تحيات جلالة الملك لفخامة الرئيس والشعب المصري الشقيق.. وناقشنا خلاله سبل تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين خصوصاً في الشأنين الاقتصادي والسياحي".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم الثلاثاء بقصر الاتحادية، الأمير الحسين بن عبد الله ولي عهد الأردن.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس طلب نقل تحياته للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، مشيدًا بقوة العلاقات التاريخية بين مصر والأردن، وما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط أخوة ومودة ومصير مشترك وتوافق في الرؤى والمواقف في ظل التحديات الجسيمة التي تشهدها المنطقة.

من جانبه؛ نقل ولي العهد الأردني تحيات الملك عبد الله الثاني للرئيس السيسي، معربًا عن تقدير بلاده لمصر قيادةً وشعبا، وترحيب الأردن بالمستوى القائم للتنسيق المشترك مع مصر للتعامل مع مختلف الأزمات التي تمر بها دول المنطقة، والتي تهدد أمن واستقرار الشعوب العربية.

وأشاد في هذا السياق بالدور المحوري لمصر في خدمة القضايا العربية وجهودها لتعزيز التضامن العربي.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي، خاصةً ما يتعلق بالتعاون في مجالات السياحة والاقتصاد والتبادل التجاري والمشروعات الصغير والمتوسطة، فضلًا عن قضايا مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، واستعراض تجربة البلدين في مجال تمكين المرأة والشباب، وبحث سبل تبادل الخبرات في هذا الشأن.

وأشاد الرئيس في هذا الإطار بمشاركة ولي العهد الأردني في عدة دورات سابقة من منتدى شباب العالم، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز هذا المحفل الهام لما يتيحه من فرصة أمام الشباب المصري للحوار والاطلاع على ما تقوم به الدولة من مشروعات كبرى وما تنفذه من برامج وطنية، ومناقشة مختلف المسئولين بشكل مباشر، فضلاً عن التفاعل مع الشباب العربي والأجنبي وتبادل الأفكار، والانفتاح على الثقافات المختلفة.

و تم استعراض الجهود القائمة لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإعادة إعمار القطاع، حيث توافقت رؤى الجانبين بشأن أهمية العمل على إحياء عملية السلام للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق مبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد الجانبان أهمية تكاتف وتضافر جهود الدول العربية للتصدي للأزمات القائمة ببعض دول المنطقة، خاصةً في ليبيا وسوريا، وذلك في إطار من احترام سيادتها ووحدتها وبهدف إنهاء المعاناة الإنسانية لشعوبها الشقيقة.

وتم التطرق إلى سبل تعزيز التعاون مع العراق الشقيق في إطار آلية التعاون الثلاثي، خاصةً مع ما تشكله هذه الآليـة مـن فرصة ملائمة لتبادل الرؤى إزاء القضايا والتحديات محل الاهتمام المشترك، حيث تم تجديد التأكيد على إدانة محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي مؤخراً، وإبداء الدعم الكامل من البلدين لاستقرار الأوضاع بالعراق الشقيق، ومساندته في حربه ضد الإرهاب، ودعم مسيرته السياسية.