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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مائل للبرودة فى آخره.. حالة الطقس اليوم الأربعاء 10 /11 /2021 فى مصر| فيديو

الطقس
الطقس

استعرض برنامج صباح البلد" عبر فضائية صدى البلد"، تقريرا مفصلا عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 10/11/2021 فى مصر.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على كافة الأنحاء فى أول الليل مائل للبرودة فى آخرة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأربعاء، شبورة مائية كثيفة فى الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية : 

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 18 والعظمى  28

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 19 والعظمى 28

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 19 والعظمى 29

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 18 والعظمى 27

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 26

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 19 العظمى 28

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 16 والعظمى 26

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 15 والعظمى 26

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 14 والعظمى 26

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 23 العظمى 28

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 21 والعظمى 28

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 19 والعظمى 29

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 18 والعظمى 29

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 20 والعظمى 29

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 19 والعظمى 27

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 18 والعظمى 27

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 18 والعظمى 31

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 11 العظمى 29

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 22 والعظمى 31

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 20 والعظمى 28

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 11 والعظمى 26

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 22 والعظمى 28
 
درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 22 والعظمى 32

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 21 والعظمى 33

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 20 والعظمى 31

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 16 والعظمى 30

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 17 والعظمى 30

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 18 والعظمى 30

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 16 والعظمى 31

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 17 والعظمى 32

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 18 والعظمى 34

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 18 والعظمى 34

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 20 والعظمى 35

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 21 والعظمى 34

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 14 والعظمى 34

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 19 والعظمى 31


 

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