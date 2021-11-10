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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستقبل وطن ينظم ندوة ميدانية للتوعية بأهمية لقاح كورونا

صدى البلد

نظمت أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن بمحافظة البحر الأحمر، ندوة توعوية ميدانية عن فيروس كورونا، لكيفية مواجهته حاليا وأهمية التطعيم الواقي منه وذلك بمناطق مختلفة بمدينة الغردقة.

وأشارت الدكتورة آلاء ذكي، مساعد أمين المرأة بالمحافظة، إلى أن الندوة تناولت التوعية حول مدى أهمية تلقي اللقاح من أجل توفير الحماية من خطر الإصابة بفيروس كورونا، وذلك ضمن خطة الحزب في تنفيذ حملة "معا نطمئن" والتي ينفذها الحزب بالتعاون مع مديرية الصحة بالبحر الأحمر.

وقالت حنان موسى، أمينة  المرأة بقسم ثان الغردقة، إن الندوة هي تفعيل للدور المجتمعي والميداني لحث المواطنين على التطعيم في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره، مشيرة إلى أن الندوة بداية لحملة مكبرة تبدأها أمانة المرأة بالمحافظة، للمرور في كل المدن لتوعية المواطنين والتشاور مع الأسر وحثهم على ضرورة الإقبال عليه من أجل دعم الدولة في مساعيها للسيطرة على الوباء.

على الجانب الآخر قام اللواء عمرو حنفي  محافظ البحر الأحمر، بجولة تفقدية بمدينة الغردقة لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية بالمدينة ، حيث شملت الجولة تفقد استراحة كبار الزوار بجوار النادي الاجتماعي ، والشاطئ العام رقم ٤ ، ميدان المحمدي حويدق ، الممشي السياحي ، وطريق المطار وشارع الكهف.

وخلال الجولة أكد المحافظ علي سرعة الانتهاء من أعمال الإنشاءات بإستراحة كبار الزوار ، كما وجه سيادته بإزالة المبني القديم بالشاطئ العام رقم ٤ والذي يعوق أعمال التطوير بالممشي ، موجهاً بسرعة الانتهاء من المرحلة الثانية من التطوير حتي يتم افتتاحه في القريب العاجل لخدمة أهالي المدينة .

و في ذات السياق أصدر المحافظ تعليماته لمجلس مدينة الغردقة بالإهتمام بأعمال النظافة بميدان المحمدي حويدق ، كما أكد سيادته سرعة الانتهاء من أعمال التطوير بالممشي السياحي حي يظهر بالشكل اللائق بالمدينة الساحلية أمام السائحين من مختلف الجنسيات ، كما وجه المحافظ أيضاً  بسرعة الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة والتطوير بشارع الكهف وطريق المطار .

ومن ناحية أخري أكد المحافظ أن الهدف من جميع أعمال التطوير والتجميل هو تحسين الصورة البصرية لمدينة الغردقة و ظهورها بالشكل الجمالي اللائق بكونها أحد أهم المقاصد السياحية المصرية والعالمية .

رافق المحافظ خلال جولته اللواء محمد بنداري السكرتير العام للمحافظة ، والعميد تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ، واللواء إيهاب رأفت رئيس مدينة الغردقة والعديد  من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

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