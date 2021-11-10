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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

71 % نسبة الوظائف الخاصة بأصحاب الياقات البيضاء في العاصمة

ارشيفية
ارشيفية

عرض المركز المصري للدراسات الاقتصادية تحليل متكامل حول "الطلب في سوق العمل المصري"، بما يفيد كل من صانع القرار، وطالبي الوظائف على حد سواء.

وتركز الدراسة على تحديد أكثر الوظائف المطلوبة فى مصر حاليا،  وأكثر المجالات التى يتركز فيها الطلب على الوظائف فى المحافظات المختلفة،  بالإضافة إلى الفرص المتاحة للعمالة الفنية، كما تهدف الدراسة أيضا لبيان طبيعة المهارات التى يتطلبها سوق العمل حاليا

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وقالت عبلة عبد اللطيف  المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن الدراسة كشفت عن أن عدد الوظائف التي تم عرضها من جهات موثوق بها خلال الفترة من يونيو إلى سبتمبر 2021، 62 ألف 341 وظيفة، لافتا إلى أن هذا العدد قليل جدا مقارنة بعدد الخرجين في عام واحد البالغ عددهم 249.364 خريج.

وأوضحت الدراسة أن التوزيع الجغرافي لـ حجم فرص العمل لذوي الياقات البيضاء "مصطلح غربي يطلق على أولئك الناس الذين يقومون بعمل «ذهني» مكتبي مثل المديرين والمتخصصين" احتلت العاصمة أكبر نسبة بنحو 71%، واقل محافظات هم الإسماعلية و الوادي الجديد، بينما اعدمت فرص العمل في محافظة جنوب سيناء.

 

ووفقا للدراسة احتلت وظائف خدمة العملاء المركز الأول بنسبة 19% يليها تكنولوجيا المعلومات بنسبة 13%، واقل وظائف كانت في قطاع السياحة.

 

وبلغت عدد الوظائف التي لم تحدد جنس الموظف "ذكر أو أنثى" نحو 84% من حجم إعلانات العمل و5 % فقط طلبت اناث فقط

 

ويتيح المركز  هذه المعلومات من خلال لوحة بيانات (dashboard) سهلة الاستخدام متاحة على الإنترنت يمكن الاطلاع عليها من خلال من أجهزة الكمبيوتر أو الهاتف المحمول، يتم تحديث بياناتها بشكل ربع سنوي.

تكنولوجيا المعلومات السياحة خدمة العملاء سوق العمل المصري المركز المصرى للدراسات الاقتصادية

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