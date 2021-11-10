خلال جولة تفقدية.. محافظ دمياط تتابع مستوى النظافة في منطقة السنانية

أجرت اليوم، الدكتورة منال عوض محافظ دمياط جولة تفقدية مفاجئة بمنطقة السنانية ومدخل المحافظة من ناحية ترعة البلامون، وذلك لمتابعة مستوى النظافة العامة بشوارع المنطقه .

تفقدت "المحافظ "خلال جولتها مدخل المحافظة بالكامل وأعربت عن استيائها من تدني مستوى النظافة بالمنطقة، حيث استدعت رئيس المدينة ومدير الإدارة الهندسية، وأكدت على رفع كفاءة الرصيف الرئيسي والجزيره الوسطى وعمل سياج شجري بمحاذاة الرصيف.

وفي ذات السياق .. فقد شددت المحافظ على ضرورة تكثيف حملات النظافة ورفع كافة المخلفات بجانبي الطريق وأسفل الكوبري العلوي بالإضافة إلى زيادة توزيع صناديق القمامة بالمنطقة.

وعن الإنارة بالسنانية، فقد أكدت "الدكتورة منال عوض" على ضرورة إتمام أعمال الصيانة ورفع كفاءة كافة أعمدة الإنارة بالمنطقة قبل بداية موسم الشتاء .

ويأتي هذا كله في إطار جهود "المحافظ" بالإرتقاء بالمظهر الحضارى للمحافظة من خلال رفع كفاءة وتطوير مداخل المدن والنهوض بقطاع تحسين البيئة لإضفاء مظهراً جمالياً يليق بمكانة دمياط.

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