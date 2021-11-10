بمناسبة اليوم العالمي للسكر .. أهرامات الجيزة تحتضن مؤتمرا علميا بحضور مئات الأطباء.. فيديو

مؤتمر علمي لشركة إيفا فارما يمزج ما بين الاصالة و العلم

عرض برنامج "صباح الورد تقريرا عن مؤتمر علمي لشركة إيفا فارما بمناسبة اليوم العالمي للسكر بحضور مئات الأطباء فى أهرامات الجيزة .

وقال الدكتور جورج ماهر مدير قطاع التسويق بشركة إيفا فارما خلال التقرير، إننا جميعا كمصريين دائما ما نفتخر بالاثار المصرية، و نحاول توصيل رسالة إلى العالم بأن مصر لديها أصالة و عراقة و تهتم بالعلم و الحداثة أيضاً .

و أضاف جورج ماهر، أن المؤتمر يمزج ما بين الاصالة و العلم، مشيرا إلى أن شركة ايفا فارما هى شركة مصرية وطنية وصلت الى العالمية و تهتم بكل ما هو حديث العلاجات .

و أوضح جورج ماهر،أن رسالة المؤتمر الاهتمام بمرضى السكر، منوها الى ان الشركة تهتم كثيرا بمرضى السكر، و تتيح كل العلاجات التي يحتاجها الطبيب لمعالجة مرضى السكر .

و من جانبه أشار الدكتور على عبد الرحيم أستاذ السكر بكلية الطب جامعة الاسكندرية، أن المشاكل التي تواجه الاطباء اثناء التعامل مع مريض السكر هى إدراك المريض بالسكر و فهمه، مضيفا أن السكر مرض قابل للمنع .