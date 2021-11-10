عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

 مؤتمر علمي لشركة إيفا فارما يمزج ما بين الاصالة و العلم

بمناسبة اليوم العالمي للسكر .. أهرامات الجيزة تحتضن مؤتمرا علميا بحضور مئات الأطباء.. فيديو

 مؤتمر علمي لشركة
 مؤتمر علمي لشركة إيفا فارما بمناسبة اليوم العالمي للسكر

عرض برنامج "صباح الورد تقريرا عن مؤتمر علمي لشركة إيفا فارما بمناسبة اليوم العالمي للسكر بحضور مئات الأطباء فى أهرامات الجيزة .

 

وقال الدكتور جورج ماهر مدير قطاع التسويق بشركة إيفا فارما خلال التقرير، إننا جميعا كمصريين دائما ما نفتخر بالاثار المصرية، و نحاول توصيل رسالة إلى العالم بأن مصر لديها أصالة و عراقة و تهتم بالعلم و الحداثة أيضاً .

 

و أضاف جورج ماهر، أن المؤتمر يمزج ما بين الاصالة و العلم، مشيرا إلى أن شركة ايفا فارما هى شركة مصرية وطنية وصلت الى العالمية و تهتم بكل ما هو حديث العلاجات .

 

و أوضح جورج ماهر،أن رسالة المؤتمر الاهتمام بمرضى السكر، منوها الى ان الشركة تهتم كثيرا بمرضى السكر، و تتيح كل العلاجات التي يحتاجها الطبيب لمعالجة مرضى السكر .

 

و من جانبه أشار الدكتور على عبد الرحيم أستاذ السكر بكلية الطب جامعة الاسكندرية، أن المشاكل التي تواجه الاطباء اثناء التعامل مع مريض السكر هى إدراك المريض بالسكر و فهمه، مضيفا أن السكر مرض قابل للمنع .

 

الاسكندرية مرضى السكر أهرامات الجيزة برنامج صباح الورد شركه ايفا فارما

ترشيحاتنا

شهية وسريعة.. طريقة عمل بسبوسة بدون قشطة

السيسي يستقبل رئيسة جمهورية تنزانيا بقصر الاتحادية

صحية ومغذية.. مدربة لياقة بدنية تنصح بتناول بعض الوجبات السريعة

لفتة طيبة من محمد صلاح مع أحدث لاعب في صفوف منتخب مصر

طيارون أفغان هاربون من طالبان يغادرون طاجيكستان إلى دولة عربية.. تفاصيل

باقي 3 أيام.. تفاصيل اقتراب كويكب مدمر بحجم 3 ملاعب كرة قدم من الأرض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم يحسم الجدل حول تعطيل الدراسة في المدارس

أهم اكتشاف أثري.. العثور على المدينة الذهبية الفرعونية تحت الرمال

بعد خسارة القمة.. الزمالك يزف بشرى سارة لجماهيره

البلاك فرايدي 2021.. 500 ألف جنيه غرامة رفض استرجاع السلعة المباعة

التعليم: شائعات تعطيل الدراسة لا أساس لها من الصحة

تحذير للمواطنين.. رفع حالة الطواريء في مستشفيات شمال سيناء بسبب كورونا

باقي 3 أيام.. تفاصيل اقتراب كويكب مدمر بحجم 3 ملاعب كرة قدم من الأرض

سورة تطرد الفقر وتدخل الجنة .. مكونة من 4 آيات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد حظره في مصر والعالم العربي.. ما الذي يحتويه فيلم أنجلينا جولي Eternals

النيش .. الفشخرة كلمة السر وراء ظهور أغلى قطعة في جهاز العروسة |نوستالجيا

عام حزين على نجوم الفن.. كيف حصد فيروس كورونا المشاهير بلا رحمة؟

ليدي جاجا تتألق في العرض العالمي الأول لفيلمها الجديد House of Gucci

فيديو

منهارة حرفيا.. فتاة توثق لحظة تحرش سائق ميكروباص التجمع بها.. فيديو

فيديو جراف.. ليلة العمر.. صور النجوم في يوم زفافهم

خلع وحشو.. حبس طبيب أسنان مزيف بالغربية

أبناء الفنانين نجوم بالوراثة.. والموهبة أحياناً

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

د. مجدى بدران يكتب: مكافحة تغير المناخ من خلال إعادة التدوير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

اﻟﻤﺰﻳﺪ