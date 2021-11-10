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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجلاء بدر تستعرض جمالها عبر انستجرام| فيديو

صدى البلد

نشرت الفنانة نجلاء بدر فيديو جديد عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

و ظهرت نجلاء بدر  مستعرضة  جمالها وهي تضع الماكياج  ، ما جعلها تحوز علي اعجاب متابعيها.

نجلاء بدر تشارك صورة مع فريق العمل I شاهد

نجلاء بدر تروج لفيلم المحكمة بنشر بوستر يحمل صورتها

و كانت الفنانة نجلاء بدر روجت  لفيلم "المحكمة" بنشر بوستر دعائي يحمل صورتها عبر حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".


وكتبت نجلاء بدر علي البوستر قائلة "فيلم المحكمة إنتاج الأستاذ أحمد السبكي تأليف الأستاذ أحمد عبد الله إخراج الأستاذ محمد أمين العرض يوم ٢٠٢١/١١/٢٤ بجميع دور العرض في مصر السعودية الكويت و دول الخليج".


فيلم "المحكمة" من إخراج محمد أمين ومن تأليف أحمد عبد الله، وهو بطولة غادة عادل، محمود عبد المغنى، فتحى عبد الوهاب، صلاح عبد الله، جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، كريم عفيفى، محمد مهران، أحمد داش، عارفة عبد الرسول وسليمان عيد.

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