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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تمريض القاهرة تعلن موعد بدء امتحانات الميدتيرم

تمريض جامعة القاهرة
تمريض جامعة القاهرة

أعلنت كلية التمريض جامعة القاهرة ، عن عقد امتحان " الميد تيرم " الخاص بمقرر تمريض المسنين العملى للفصل الدراسى الاول للعام الجامعي ٢٠٢١-٢٠٢٠ لجميع الفرق من يوم السبت الموافق ١٣ من نوفمبر حتى يوم الاثنين الموافق ١٥ من نوفمبر وذلك من الساعة ٩ صباحا وحتى ٢ ظ .

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كلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة تنظم ندوة بعنوان «السودان إلى أين؟»

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الخشت: 18 نوفمبر فتح باب الترشح في انتخابات الاتحادات الطلابية

وكانت قد أعلنت كلية التمريض جامعة القاهرة، نظام الدراسة خلال الفصل الدراسي الأول بالعام الدراسي الجديد  2021-2022 لطلاب الدراسات العليا .

أشارت الدكتورة حنان فهمى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث، إلى أن طلاب مرحلة الدراسات العليا ( ماجستير أول  - دكتوراه - الدبلومة ترم اول ) ، ستكون الدراسة للمواد النظرية عبر المنصة الالكترونية للكلية ، و المواد العلمية ستكون وجها لوجه بالكلية. 
ستكون الدراسة للمواد النظرية عبر المنصة الالكترونية للكلية ، و المواد العلمية ستكون وجها لوجه بالكلية .

وفى وقت سابق قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس جامعة القاهرة، إن جامعة القاهرة هي الجامعة الأم العريقة التي تضم أكبر عدد من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى عودة أكثر من ٣ مليون طالب في الجامعات المصرية سواء خاصة أو حكومية بكل المحافظات.

كلية التمريض جامعة القاهرة الميد تيرم مقرر تمريض المسنين العملى لفصل الدراسى الاول للعام الجامعى ٢٠٢١-٢٠٢٠

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