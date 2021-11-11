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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحث العلمي تعلن عن ورش عمل دولية حول نقل التكنولوجيا والتسويق التجاري

أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ورشة عمل دولية حول نقل التكنولوجيا والتسويق التجاري، والذي تستضيفه الوكالة الوطنية للبحث والابتكار بدولة إندونيسيا وذلك خلال الفترة من 7 وحتى 8 ديسمبر 2021 (عن بعد) في إطار تعاون الأكاديمية ومركز العلم والتكنولوجيا لدول عدم الانحياز والدول النامية.

 

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وللاطلاع على مزيد من المعلومات عبر هذا الرابط:
http://www.asrt.sci.eg/international-grants/nam-workshop/

وكانت قد أعلنت أكاديمية البحث العلمي عن مؤشر شهر أكتوبر 2021 والذي يتضمن 46 نادى ريادة أعمال في الجامعات والمراكز البحثية ممولة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا منها 36 نادى في الجامعات و10 نوادي في المراكز البحثية.

 

وأوضحت تهدف نوادي ريادة الأعمال إلى بناء ونشر ثقافة ريادة الأعمال وتنمية قدرات العناصر الريادية لتمكينهم من إنشاء وإدارة المنشآت والمشاريع الصغيرة بنجاح وتعزيز القدرات الريادية لدى فئات المجتمع ككل منذ بداية المراحل التعليمية المختلفة لإيجاد أفكار ريادية لمشاريع مستقبلية.

 

وقد تم تدريب حوالي 200 عضو هيئة تدريس بالإضافة إلى تدريب حوالى 26 ألف طالب على ريادة الأعمال لتكويـن جيـل من الرياديين قـادرًا على إيجاد فـرص عمـل أستثمارية له ولغيره.

مؤشر البحث العلمي الشهري: هو مؤشر للعلوم والتكنولوجيا يصدره المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا شهرياً.

أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ورشة عمل دولية حول نقل التكنولوجيا والتسويق التجاري التكنولوجيا والتسويق التجاري الوكالة الوطنية للبحث والابتكار دولة أندونيسيا مركز العلم والتكنولوجي

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