السيسي يصل مطار شارل ديجول في باريس للمشاركة في مؤتمر ليبيا

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، خبر اً عاجلاً أفاد فيه السفير بسام راضي متحدث الرئاسة، بأن الرئيس السيسي وصل إلى مطار شارل ديجول بالعاصمة الفرنسية باريس.

وكان أوضح متحدث الرئاسة، أن الرئيس السيسي يتوجه اليوم إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا.

وأضاف بسام راضي أن مشاركة الرئيس السيسي في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا تأتي تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وتابع متحدث الرئاسة أن مشاركة الرئيس السيسي في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا تأتي في ضوء دور مصر المحوري في دعم المسار السياسي في ليبيا الشقيقة.

ونوه بسام راضي إلى أن الرئيس السيسي يعتزم التركيز خلال أعمال مؤتمر باريس الدولي على تكاتف المجتمع الدولي لمساندة ليبيا خاصة من خلال إجراء الاستحقاق الانتخابي المنتظر في موعده المحدد في ديسمبر القادم.

وأوضح متحدث الرئاسة أن برنامج زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا يتضمن عقد مباحثات قمة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأردف بسام راضي أن الرئيس السيسي من المقرر أن يعقد سلسلة من اللقاءات مع كبار المسئولين بالحكومة الفرنسية، وذلك لبحث التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعسكرية.

واستطرد متحدث الرئاسة أن الرئيس السيسي يعتزم التركيز خلال أعمال مؤتمر باريس الدولي على تكاتف المجتمع الدولي لمساندة ليبيا خاصة من خلال خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلينالأجانب من الأراضي الليبية.