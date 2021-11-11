مسئول بالتنمية المحلية: القضية السكانية أمن قومى تؤثر على النمو الاقتصادي للدولة

استقبلت اليوم الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، مدير مشروع تسريع الاستجابة للقضية السكانية بوزارة التنمية المحلية وذلك بحضور اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد ومجموعة من ممثلي الوحدة المركزية للسكان ومسئولة الوحدة بالمحافظة.

إستمعت "المحافظ" خلال اللقاء إلى الدور المنوط به وحدة السكان داخل المحافظة ،وكذا تعرفت على اهداف مشروع تسريع الاستجابة للقضية السكانية وآلية تنفيذه بنطاق المحافظة .

وبعد إنتهاء اللقاء عقدت مدير مشروع تسريع الاستجابة للقضية السكانية ورشة عمل تدريبية بحضور لفيف من رؤساء المراكز والمدن ونوابهم وممثلي عن الوحدة المنوط لهم أعمال المشروع.

وتم الإشارة إلى أهمية القضية السكانية بإعتبارها قضية أمن قومى تؤثر على التنمية الاقتصادية للدولة ،مؤكداً على أهمية الحضور الدائم وسط المنسقين من فريق العمل داخل المحافظات.

وفي السياق ذاته.. أكدت الدكتورة فاطمة الزهراء جيل على أن المشروع يأتى فى أولويات أجندة الوزارة لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠، حيث يسعى المشروع للعمل عليها بمعرفه نقاط الضعف والخلل المسبب للزيادة السكانية، ووضع محاور سريعة لحلها، حتى يتسنى للمواطن الشعور بالتحسن والنمو الاقتصادى ، مؤكدة على أن القضية السكانية لا تقتصر على الزيادة السكانية ولكنها تشمل عدة قضايا منها التسرب من التعليم والبطالة وغيرها من القضايا الهامة التي تبطىء عجلة التنمية .

كما تضمنت الورشة عرض المنسقين الأفكار والمقترحات باستخدام التكنولوجيا المعلوماتية لضبط معدل النمو السكانى ووضع حلول للقضية السكانية،مع بحث آليات التواصل بين المنسقين ليس فقط بنطاق المحافظة ولكن بين المحافظات وبعضها البعض .

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