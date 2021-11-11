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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن وكندا تبحثان تعزيز التعاون المشترك فى مجال العمل

الأردن وكندا
الأردن وكندا

   بحث وزير العمل الأردني نايف استيتية، خلال لقائه، اليوم /الخميس/، مع السفيرة الكندية في عمان دونيكا بوتي، أوجه التعاون بين البلدين في عدد من المجالات المتعلقة بشؤون العمل.


ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية " بترا"، فقد أكد استيتية حرص الأردن على توثيق أواصر التعاون المشترك بين الأردن وكندا في مجال العمل، ولا سيما تلك المتعلقة بتطوير عمل أذرع الوزارة كمؤسسة التدريب المهني، وهيئة وتنمية المهارات المهنية والتقنية.


وأضاف أن الوزارة تتطلع إلى تعزيز سبل التعاون بين البلدين، من أجل تحقيق شراكة حقيقية، والاستفادة من الخبرات الكندية، مشيراً إلى أنه سيجري التنسيق بين الجانبين لتحديد أولويات التعاون، بخصوص برامج مؤسسة التدريب المهنين وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.


ومن جانبها، أعربت دونيكا عن تقديرها لمستوى العلاقات الأردنية الكندية، في مختلف المجالات، وخصوصاً في مجالات العمل والتدريب المهني، مؤكدةً ضرورة تنمية وتعزيز هذه العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين.

عمان الأردن كندا وزير العمل الأردني السفيرة الكندية

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