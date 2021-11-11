بعد حريقه.. وزيرة الثقافة تتفقد موقع جزويت القاهرة

قامت الدكتورة إيناس عبدالدايم ، وزيرة الثقافة، بزيارة تفقدية لجمعية النهضة العلمية والثقافية ــ جزويت القاهرة، حيث قدم الأب وليم سيدهم اليسوعي رئيس مجلس إدارة جمعية النهضة العلمية والثقافية ــ جزويت القاهرة، مقترحات إلى وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم كمساهمة من الوزارة في إعادة بناء مسرح ناصيبيان الذي التهمه الحريق بالكامل.

وقال "سيدهم" لوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم إن هذه المقترحات تتلخص في أن تمد الوزارة جمعية النهضة وتوفر لها أجهزة الصوت والإضاءة والمعدات، بالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضاري.

وتم تخصيص دخل لحفل من حفلات الفنان عمر خيرت لجمعية النهضة العلمية والثقافية ــ جزويت القاهرة، والموافقة على إعادة استصدار ترخيص بناء مسرح ناصيبيان.

وتستضيف هيئة قصور الثقافة عروضا وورشا وفعاليات أنشطة جمعية النهضة، سواء ورش التمثيل والإيقاع الحركي والمسرح وغيرها، من خلال قصورها المنتشرة في محافظة القاهرة.

تحرك سريع

من جانبها، أكدت الدكتورة إيناس عبدالدايم، أن كل هذه المقترحات ستأخذ بعين الاعتبار ولا مشكلة في تحقيقها، مطالبة مجلس إدارة جمعية النهضة العلمية والثقافية ــ جزويت القاهرة، بالتحرك السريع في تفعيل البروتوكول بين وزارة الثقافة وجمعية النهضة.

وأكدت أن جمعية النهضة العلمية والثقافية -جزويت القاهرة-، لا تخص فقط مؤسسيها والعاملين فيها، بل هي جزء يخص مصر بأكملها، ويخصنا جميعا كفنانين ومثقفين، وسننفذ ما وعدنا به هنا اليوم، وربما يكون الحريق الذي أصاب الجمعية نقطة تحول، لأن تتحول المنطقة الواقعة فيها الجمعية وحولها لجزء من التاريخ.