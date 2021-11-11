انطلاق الدورة الأولى من مبادرة سكن ومودة.. السبت

أعلنت وزارة الأوقاف، اليوم الخميس، في إطار سلسلة المبادرات المجتمعية والتوعوية التي تطلقها الوزارة، بدء الدورة الأولى من مبادرة سكن ومودة يومي السبت والأحد 13 و 14 نوفمبر الجاري بأكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر؛ لإعداد المدربات بمبادرة "سكن ومودة" من الواعظات المعتمدات ، وذلك لعدد 84 واعظة.

ويحاضر في هذه الدورة كل من:

اليوم الأول : السبت 13/ 11/ 2021م

- الدكتور حسام موافي أستاذ أمراض الباطنة كلية الطب جامعة القاهرة.

- الدكتور هاني تمام الأستاذ المساعد بجامعة الأزهر الشريف.

اليوم الثاني : الأحد 14/ 11/ 2021م

- الدكتور محمد نبيل السمالوطي العميد الأسبق لكلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر.

- الدكتورة مها محمد فريد عقل العميد السابق لكلية طب الأزهر بنات.

- الدكتور عبد الله النجار الأستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر ، وعضو مجمع البحوث الإسلامية.

أحوال الفرج والشدة

يؤدي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، صلاة الجمعة غداً، بعنوان "أحوال الفرج والشدة"، وذلك بمسجد التقوى بعزبة حسين فهمي التابعة لقرية ديو الوسطى مركز السنبلاوين، في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى

وتبلغ مساحة مسجد التقوى الجديد والمقرر افتتاحه غداً، 1200 متر بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف بتكلفة بلغت 12 مليون جنيه.

كما أعلنت وزارة الأوقاف ترجمة خطبة الجمعة 12 نوفمبر بعنوان "أحوال الفرج والشدة" إلى تسع عشرة لغة أجنبية ، بالإضافة إلى لغة الإشارة.

وقالت الوزارة إن هذا يأتي في في إطار واجبنا التوعوي والدعوي تجاه الدين وبيان يسره وسماحته، وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف، وفي ضوء الإيمان بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين، وحرصاً على ترسيخ أسس التعايش السلمي بين الناس جميعًا من خلال حوار الحضارات لا تصادمها.

وأوضحت الوزراة أن هذه الخطوة تأتي في ضوء ما تقرر من نشر خطبة الجمعة بعدة لغات أسبوعيًّا ، بحيث يتم نشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية (بالصوت والصورة) من خلال قيام عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بتسجيلها بالمكتب الإعلامي بوزارة الأوقاف أسبوعيًّا.

افتتاح المساجد الجديدة

من ناحية أخرى تفتتح وزارة الأوقاف، 11 مساجد جديدة إحلالًا وتجديدًا، ومسجد واحد صيانة وترميمًا وذلك يوم الجمعة، ويبلغ إجمالي ما تم افتتاحه من أول يوليو حتى تاريخه 283 مسجدًا ، منها ( ٢٥٥ ) مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا)، و( ٢٨ ) مسجدًا صيانة وترميمًا، وهي على النحو التالي:

مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف المنيا

1. الخطيب – المحرص – ملوي.

2. خالد علي – السرارية - سمالوط.

3. الغربي – نزلة البرشا – ملوي.

4. عبد الرحمن زيان – بندر دير مواس.

مديرية أوقاف الدقهلية

5. التقوى – عزبة حسين فهمي – قرية ديو الوسطى – مركز السنبلاوين.

مديرية أوقاف القليوبية

6. الحجاجي – مرصفا – بنها ثان.

مديرية أوقاف الغربية

7. خالد بن الوليد – قرية ميت حبيب – مركز سمنود.

مديرية أوقاف أسوان

8. الفلاليح – قرية الجعافرة – مركز دراو.

مديرية أوقاف بني سويف

9. الرحمن - جزيرة صالح - إدارة ناصر.

10. المستشفى المركزي - بندر إهناسيا.

مديرية أوقاف الأقصر

11. التقوى - زرنيخ - إسنا.

مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف سوهاج

1. التوبة – ناحية يعقوب - البلينا.