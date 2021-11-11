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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس: قرارات مؤتمر فرنسا الدولي لليبيا ملزمة ..فيديو

ليبيا
ليبيا

قال الدكتور أحمد يوسف، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في باريس، إن قرارات مؤتمر فرنسا الدولي لليبيا ستكون ملزمة لاستكمال المسار السياسي وإجراء الانتخابات الليبية.


وأضاف "يوسف"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "الوفود المشاركة في مؤتمر باريس الدولي بشأن ليبيا على أعلى مستوى تمثيل دبلوماسي بالدول المعنية ببحث الأزمة الليبية".


وأشار: "هذه المرة الأولى التي تظهر فيها الولايات المتحدة الأمريكية تجاه المشهد الليبي بهذا الشكل"، متابعا: "لا يجب أن نغفل أن نائبة الرئيس في الإدارة الأمريكية هي الرئيس الفعلي إذا حدث شيء نعرفه جميعا".


وأكد: "الآن وبعد دخول الولايات المتحدة في القضية مع فرنسا فلابد من اتخاذ قرارات لن يستطيع أحد الإفلات منها".
 


 

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