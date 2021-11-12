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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

21 نوفمبر.. جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول أخطاء البحوث العلمية والتعامل معها

مركز تنمية قدرات
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان

ٱعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر نوفمبر 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

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و يتم تنفيذ هذه الدورات  تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى  رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

و نوه المركز الى انه يتم التسجيل فى هذه الدورات التدريبية عبر هذا الرابط :
https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6 .

وتقام هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر ابلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا  ، و يقام البعض منها حضوريا داخل قاعات الجامعة وسط اجرئات احترازية .

ومن هذه الدورات يطلق  المركز  يومى الاحد و الاثنين   الموافقين   ٢١ ، ٢٢ نوفمبر  دورة  تدريبية حول الاخطاء المنهجية الشائعة بالبحوث العلمية و كيفية التعامل معها و حلها و ذالك بنظام الاون لاين من الساعة ٩صباحا حتى ٢ ظهرا

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس جامعة حلوان مجموعة البرامج التدريبية لشهر نوفمبر تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس الدكتور ممدوح مهدي

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