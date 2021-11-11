وزير البيئة السابق: اتفاقية باريس للمناخ تاريخية ولكنها تحتاج إلى آليات لتنفيذ توصياتها.. فيديو

قال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، إن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ /كوب26/ في جلاسكو هى معاهدة دولية تعقد منذ عام ١٩٦٢ للتغيرات المناخية و للعمل سويا ما بين الدول لمواجهة هذه التغيرات.



و أضاف فهمى خلال لقائه مع الإعلامى عمرو عبد الحميد فى برنامج “رأى عام “المذاع على قناة "تن "، أنه على الرغم من انعقاد قمة المناخ، وعقد اتفاقيات كثيرة إلا أننا مازلنا لا نمتلك الآليات الجادة للتنفيذ العملى.



و أوضح وزير البيئة السابق، أننا لدينا اتفاقية باريس للمناخ التى تعد اتفاقية تاريخية منذ ٢٠١٥، و لكنها كانت تحتاج إلى مزيد من صياغة للآليات، واتفاقيات تفصيلية لم تحدث فى خلال الفترة من ٢٠١٥، و حتى ٢٠٢١ بالشكل الذى يمكننا من مواجهة كارثة محتومة.



و أكد، أن العالم يهتم بقمة جلاسكو للمناخ لأنه يأتي بعدها العديد من المقابلات الشخصية.



وأشار إلى، أن الاحتباس الحراري يعد ظاهرة و هى سقوط أشعة الشمس على الأرض و بالتالى يمتص جزء من الطاقة التى يتم استخدامها على الأرض بشكل أو آخر ثم تنبعث بعد ذلك طاقة أخرى بسبب سخونة الغازات فى صورة أشعة تحت الحمراء .

قال الدكتور شاكر أبو المعاطى رئيس قسم الأرصاد الجوية للمعمل المركزى للمناخ الزراعي ، إن الدولة تبذل جهودا كبيرة لمواجهة التغيرات المناخية على مستوى العالم حيث أن مصر دولة متأثرة وليس مؤثرة فى التغيرات المناخية ، معلقا :"انبعاثات مصر لاتمثل سوى 6% من انبعاثات العالم ".

وأضاف أبوالمعاطى ، أن التغيرات المناخية فى مصر أثرت على كافة القطاعات لذا قامت الدولة بتطوير شبكة النقل والمواصلات واستخدام الغاز بدلا من البنزين ، وتشغيل القطارات بالكهرباء للقضاء على التلوث ، كما أن لدينا مشروع تبطين الترع وتحديث الرى الحقلى ، ومشروعات انتاج هجن ومحاصيل تقلل من الانبعاثات .

وأشار "رئيس قسم الأرصاد الجوية للمعمل المركزى للمناخ الزراعي" إلي أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى قمة المناخ والذى يحضره زعماء العالم دليل على أننا دولة كبيرة لها مكانتها على مستوى القارة والعالم كله .

ونوه الدكتور شاكر أبو المعاطى إلي أن بعض المحاصيل تخرج الميثان والذي يؤدى بدوره إلي ارتفاع درجات الحرارة وبالتالى يساهم فى ظاهرة الاحتباس الحرارى ، لذا قام مركز البحوث الزراعية بإنتاج أصناف وهجن جديدة من الأرز مثل الأصناف قصيرة الأمد والذى يقلل من انبعاثات غاز الميثان ، مع تقليل مساحة زراعة الأرز .