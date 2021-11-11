عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير البيئة السابق: اتفاقية باريس للمناخ تاريخية ولكنها تحتاج إلى آليات لتنفيذ توصياتها.. فيديو

التغيرات المناخية
التغيرات المناخية

قال الدكتور  خالد فهمى وزير البيئة، إن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ /كوب26/ في جلاسكو  هى معاهدة دولية  تعقد منذ عام ١٩٦٢ للتغيرات المناخية و للعمل سويا ما بين الدول لمواجهة هذه التغيرات.


و أضاف فهمى خلال لقائه مع الإعلامى عمرو عبد الحميد فى برنامج “رأى عام “المذاع على قناة "تن "، أنه على الرغم من انعقاد قمة المناخ، وعقد اتفاقيات كثيرة إلا أننا مازلنا لا نمتلك الآليات الجادة للتنفيذ العملى.


و أوضح وزير البيئة السابق، أننا لدينا اتفاقية باريس للمناخ التى تعد اتفاقية تاريخية منذ ٢٠١٥، و لكنها كانت تحتاج إلى مزيد من صياغة للآليات، واتفاقيات تفصيلية لم تحدث فى خلال الفترة من ٢٠١٥، و حتى ٢٠٢١ بالشكل الذى يمكننا من مواجهة كارثة محتومة.


و أكد، أن العالم يهتم بقمة جلاسكو للمناخ لأنه يأتي بعدها العديد من المقابلات الشخصية.


وأشار إلى، أن الاحتباس الحراري يعد ظاهرة و هى سقوط أشعة الشمس على الأرض و بالتالى يمتص جزء من الطاقة التى يتم استخدامها على الأرض بشكل أو آخر ثم تنبعث بعد ذلك طاقة أخرى بسبب سخونة الغازات فى صورة أشعة تحت الحمراء .

 

قال الدكتور شاكر أبو المعاطى رئيس قسم الأرصاد الجوية للمعمل المركزى للمناخ الزراعي ، إن الدولة تبذل جهودا كبيرة لمواجهة التغيرات المناخية على مستوى العالم حيث أن مصر دولة متأثرة وليس مؤثرة فى التغيرات المناخية ، معلقا :"انبعاثات مصر لاتمثل سوى 6% من انبعاثات العالم ".

 

وأضاف أبوالمعاطى ، أن  التغيرات المناخية فى مصر أثرت على كافة القطاعات لذا قامت الدولة بتطوير شبكة النقل والمواصلات واستخدام الغاز بدلا من البنزين ، وتشغيل القطارات بالكهرباء للقضاء على التلوث ، كما أن لدينا مشروع تبطين الترع وتحديث الرى الحقلى ، ومشروعات انتاج هجن ومحاصيل تقلل من الانبعاثات .

 

وأشار "رئيس قسم الأرصاد الجوية للمعمل المركزى للمناخ الزراعي" إلي أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى قمة المناخ والذى يحضره زعماء العالم دليل على أننا دولة كبيرة لها مكانتها على مستوى القارة والعالم كله .

 

ونوه الدكتور شاكر أبو المعاطى إلي أن بعض المحاصيل تخرج الميثان والذي يؤدى بدوره إلي ارتفاع درجات الحرارة وبالتالى يساهم فى ظاهرة الاحتباس الحرارى ، لذا قام مركز البحوث الزراعية بإنتاج أصناف وهجن جديدة من الأرز مثل الأصناف قصيرة الأمد والذى يقلل من انبعاثات غاز الميثان ، مع تقليل مساحة زراعة الأرز .

الأمم المتحدة درجات الحرارة الطاقة الشمس تغير المناخ اتفاقية باريس للمناخ

ترشيحاتنا

ظاهرة مقلقة.. استشاري نفسي: زيادة ملحوظة في نسبة تعاطي المخدرات بين ربات البيوت

أمين نقابة الأطباء: من حق المريض يشتكي الطبيب في 4 جهات..فيديو

حكم شهادات البنوك ذات العائد الشهري.. الإفتاء تحسم الجدل

التحالف العربي يعلن عن انتصار كبير في مأرب اليمنية

خناقة على الهواء بين منة فضالي والمستشار القانوني لشركة إنتاج فيلمها الجديد

توقف مفاوضات السيارة الكهربائية الصينية .. قطاع الأعمال: الإعلان عن شراكة جديدة منتصف نوفمبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عواصف شمسية تصهر لحوم البشر.. علماء يحذرون من دمار الأرض واقتراب نهاية العالم

فضيحة في اتحاد المهن الطبية|سرقة 600 ألف جنيه من إعانات مصابي كورونا

بعد قرار الملك سلمان بفتح باب منح الجنسية السعودية..تعرف على الفئات المسموح لها

الطقس غدا.. شبورة كثيفة وأمطار على 10 مناطق بالجمهورية.. تفاصيل

أشرف بن شرقي يقرر الرحيل عن الزمالك.. تعرف على وجهته المقبلة

أبرزها تقديم الدعم المالي| 24 إجراء في قانون مواجهة الأوبئة الجديد

صدمة.. الزمالك مهدد بـ خصم 6 نقاط من رصيده فى الدوري المصري

عواصف شمسية مرعبة تتوجه الى الأرض .. وتهديد بانقطاع عالمي للإنترنت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طمعا في هاتف محمول.. قاتل صديقه بالجيزة: «دبحته وهو واقف زي الجمل عشان بحبه»

شيكابالا لم يتبرع.. أرملة علاء علي تنفي تقاضى أموالا من الزمالك أو اللاعب

الطعن على انتخابات اتحاد القوة البدنية ومصارعة الذراعين .. مستند

أم حبيبة تشارك زوجها حفلة تعذيب طفلتها حتى الموت وتلقي جثتها في الشارع

فيديو

علاقات منة عرفة قبل الزواج وحبس شقيقيها في قضية قتل .. معلومات لا تعرفها عن الفنانة "فيديو"

أين أشيائي.. أزمة انفصال مصطفى فهمي وفاتن موسى تصل إلي قسم الشرطة

"بينا عاليابان".. طوكيو تمنح كل مراهق وطفل 900 دولار ينفقها كيف يشاء

علاقة القاتل بشقيق الضحية.. أرملة قتيل الإسماعيلية تكشف سرا في الجريمة "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ