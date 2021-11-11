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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزير البيئة يوضح اسباب تغير المناخ

خالد فهمي: الأبحاث أكدت أن الأنشطة البشرية سبب ارتفاع درجات الحرارة.. فيديو

اسباب تغير المناخ
اسباب تغير المناخ

قال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة السابق، إن هناك نظريةانتشرت من قبل تؤكد اننا لا نشهد تغيرات مناخية بل أنها دورة كونية للمناخ تاخذ ٣٠٠ او ٤٠٠ عام،و نحن لا نمتلك إحصائيات.


و أضاف فهمى خلال لقائه مع الإعلامى عمرو عبد الحميد فى برنامج" رأى عام" المذاع على قناة "تن"، أنه إذا ارتفعت درجة الحرارة درجة مئوية واحدة منذ الثورة الصناعية حتى نهاية القرن الماضى الا ان العقدين الأخيرين شهدوا تصاعد كبير.

 

و اوضح وزير البيئة السابق، أن كل الأبحاث والدراسات تثبت بما لا يدع مجال للشك ان الأنشطة البشرية هى الى تسببت فى إرتفاع درجات الحرارة.

 

قال مبعوث إدارة بايدن للمناخ ، جون كيري خلال الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ /كوب26/ في جلاسكو، إن الولايات المتحدة ستتوقف تدريجيا عن حرق الفحم بحلول نهاية العقد.
ونسبت صحيفة الإندبندنت البريطانية - في تقرير عبر موقعها الإليكتروني اليوم /الخميس/ - إلى كيري قوله في حديثه على هامش قمة جلاسكو في اسكتلندا: "بحلول عام 2030 في الولايات المتحدة ، لن يكون لدينا أي فحم"، مضيفا "لن يكون لدينا مصانع تعمل بالفحم".
وقال مبعوث المناخ ووزير الخارجية الأمريكي السابق إن التحول من الفحم سيكون مدفوعا بقوى السوق نحو أشكال أكثر فعالية من حيث التكلفة لتوليد الطاقة، مثل الغاز الطبيعي ومصادر الطاقة المتجددة.

وأكد كيري مجددا الالتزام بهدف الرئيس الأمريكي جو بايدن المتمثل في القضاء على انبعاثات الكربون من توليد الطاقة في الولايات المتحدة بحلول عام 2035، مضيفا "نحن نقول إننا سنكون خاليين من الكربون في قطاع الطاقة بحلول عام 2035 ".. "أعتقد أن هذا مؤشر على ما يمكننا القيام به ".
وفي الوقت الحاضر، يمثل توليد الطاقة بالفحم حوالي 10 % من استهلاك الطاقة في الولايات المتحدة، وتأتي الغالبية العظمى من النفط (35 %) والغاز الطبيعي (34 %).
وفي الوقت ذاته تشكل الطاقة المتجددة بالفعل 12 % من الطاقة المستهلكة في الولايات المتحدة، إذ تشكل الطاقة النووية نسبة 9% المتبقية وفقا لأرقام عام 2020 من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

 

 

الغاز الطبيعى درجات الحرارة الولايات المتحدة الطاقة المتجددة انبعاثات الكربون استهلاك الطاقة مصادر الطاقة المتجددة قمة جلاسكو كوب26

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