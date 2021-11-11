إصابة سائق عقب اندلاع النيران في سيارته بطريق قنا الصحراوي

أصيب سائق بحروق متعددة بالجسم عقب اندلاع النيران بسيارته بعد اصطدامها بسيارة أخرى بطريق قنا الصحراوى الغربى.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا ، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق قنا الصحراوى الغربى، نتج عنه اندلاع حريق فى سيارة وإصابة سائق السيارة بحروق متعددة.

دفعت إدارة الحماية المدنية بـ قنا ، برئاسة العميد بسيارات إطفاء للتعامل الفورى مع الحريق ، و تمكنت قوة بقيادة الرائد محمد معتز ، من السيطرة على الحريق.

فيما دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إسعاف لنقل المصاب إلى مستشفى قنا العام لتلقى العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.