طريقة عمل طاجن البامية باللحمة الضاني

يعد طاجن البامية من الأكلات المصرية التي يعشقها الكثير ولذلك يمكن أن تقديمها علي سفرتك بالعزومات أو يوم الاجازة.

مقادير طاجن البامية



½ كيلو لحم ضاني.

½ كيلو بامية.

4 أكواب ماء.

بصلة متوسطة مفرومة.

كوب عصير طماطم طازج ومصفى.

3 ملاعق كبيرة من أوراق الكرفس الطازجة.

2 ملعقة كبيرة زيت.

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

½ 1 ملعقة كبيرة زبدة.

2 ملعقة صغيرة ثوم مهروس.

قرن فلفل أحمر حار مقطع شرائح (حسب الرغبة).

¼ ملعقة بهارات مشكلة.

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود حصى.

2 ورقة غار.

5 حبات حبهان.

ملح وفلفل أسود.



طريقة تحضير طاجن البامية باللحمة الضاني



سخني الفرن عند درجة حرارة 250.

على نار متوسطة، ضعي الماء والحبهان وحصى الفلفل الأسود وورق الغار والملح والكرفس، واتركيه حتى يغلي.

أضيفي اللحم، واتركيه على نار هادئة حتى ينضج اللحم.

على نار متوسطة، ضعي الزيت والزبدة، واتركيهما حتى تذوب الزبدة.

أضيفي نصف كمية الثوم، وقلبيه لمدة دقيقة، ثم أضيفي البامية، وقلبي لمدة 3 دقائق.

أضيفي البصل ثم الفلفل الحار وبقية الثوم، وقلبي لمدة 5 دقائق.

أضيفي عصير الطماطم، وقلبي حتى يغلي الخليط، ثم أضيفي الملح والفلفل الأسود والبهارات، ثم قلبي، واتركيه على نار هادئة لمدة 15 دقيقة.

أضيفي قطع اللحم وكوبًا من المرق، وقلبي لمدة دقيقتين.

ضعي البامية واللحم في طاجن فخاري، ثم أدخليه الفرن لمدة 40 دقيقة