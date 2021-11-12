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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زيارة الرئيس السيسي لفرنسا سوف تعكس للعالم اهمية مصر في المستوي الاقليمي والمحوري

جيهان جادو :زيارة الرئيس السيسي اليوم جاءت تلبية لرغبة نظيره الفرنسى..فيديو

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي فى مؤتمر باريس الدولى

قالت جيهان جادو عضو مجلس فرساي الفرنسية، إن زيارة الرئيس السيسي لفرنسا اليوم هي زيارة هامه واستراتجية، و تؤكد أن البلدين تجمعهما علاقات ثنائية وأن هناك تناغما بين رئيسى البلدين.


وأضافت جادو خلال مداخلة هاتفية مع أخبار قناة "تن"،أن هذه الزيارة جاءت تلبية لرغبة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بإعتبار أن مصر هى الدولة المحورية فى الشرق الأوسط.


وأوضحت عضو مجلس فرساي الفرنسية،  أن زيارة الرئيس السيسي لفرنسا سوف 
تعكس للعالم اهمية مصر في المستوي الاقليمي والمحوري  وقد لعبت مصر دورا هاما لوصول ليبيا الي المرحله الانتقاليه ولحالة الاستقرار السياسي.


وأكدت، أن الرئيس الفرنسي يحرص على مشاركة الرئيس السيسي في معالجة المشكلات السياسية في دول الشرق الأوسط مؤكدة على حرص ماركون على التشاور مع الرئيس السيسي في كافة القضايا الإقليمية.

وأشارت إلى، أن الزيارة سوف تعود بالنفع على مصر فى العديد من المجالات  لافتة إلى أن هناك أجندة ضخمة تنتظر الرئيس السيسي .

فيما أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن مشاركة الرئيس السيسي في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا تأتي تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وتابع :متحدث الرئاسة أن مشاركة الرئيس السيسي في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا تأتي في ضوء دور مصر المحوري في دعم المسار السياسي في ليبيا الشقيقة.

ونوه بسام راضي  إلى أن الرئيس السيسي يعتزم التركيز خلال أعمال مؤتمر باريس الدولي على تكاتف المجتمع الدولي لمساندة ليبيا خاصة من خلال إجراء الاستحقاق الانتخابي المنتظر في موعده المحدد في ديسمبر القادم.

وأوضح متحدث الرئاسة أن برنامج زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا يتضمن عقد مباحثات قمة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأردف بسام راضي أن الرئيس السيسي من المقرر أن يعقد سلسلة من اللقاءات مع كبار المسئولين بالحكومة الفرنسية، وذلك لبحث التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعسكرية.

واستطرد متحدث الرئاسة أن الرئيس السيسي يعتزم التركيز خلال أعمال مؤتمر باريس الدولي على تكاتف المجتمع الدولي لمساندة ليبيا خاصة من خلال خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلينالأجانب من الأراضي الليبية.

الرئيس السيسي متحدث الرئاسة إيمانويل ماكرون باريس جيهان جادو

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