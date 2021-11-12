ايه كل التمانيات دى.. الدمية كارو تعلق على تاريخ ميلاد رامى عياش..فيديو

بأسئلة كوميدية الدمية كارو تستقبل رامى عياش

حل الفنان رامى عياش اليوم الخميس ضيفا على برنامج لايف من الدوبليكس مع الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا وإبنتها كارو والمذاع عبر فضائية اون اى .



وفى بداية الحلقة وجهت الدمية "كارو" عددا من الأسئلة الكوميدية للمطرب رامى عياش قائلة :"الاسم زى ما موجود فى جواز السفر “،فأجابها :"رامى رامز أبو عياش " .



و قال المطرب رامى عياش عندما سألته الدمية عن تاريخ ميلاده، إنه مواليد ١٩٨٠/٨/١٨ ثم عقبت الدمية :"ايه كل التمانيات ".



و أضاف عياش،أنه درس لمدة عام حقوق ثم درس لمدة عام و نصف علم نفس .

و أوضح، أن والدته كانت تعمل مديرة بإحدى المدارس، و بناءا على رغبتها استكمل دراسته.



واكد، أنه كان متفوقا فى مادة اللغة الإنجليزية أثناء دراسته .