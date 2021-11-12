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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. تركي آل الشيخ بصحبة عائلة أم كلثوم في البوليفارد

المستشار تركي آل
المستشار تركي آل الشيخ بصحبه عائلة أم كلثوم

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، صورة له بصحبه عائلة الراحلة أم كلثوم، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة "تويتر”.

 

وظهر تركي آل الشيخ في الصورة مع عائلة الفنانة الكبيرة الراحلة أم كلثوم، خلال العرض الأول لمسرحية “رحلة الست” في البوليفارد في موسم الرياض.

 

وعلق تركي آل الشيخ علي الصورة، كاتبًا: “مع عائلة الفنانه الكبيره كوكب الشرق ام كلثوم في العرض الاول لمسرحية رحلة الست في البوليفارد في #موسم_الرياض”.

 

تركي آل الشيخ: دخول بوليفارد الرياض مجانًا في حفل العندليب

بسرعة احجزوا.. تركى آل الشيخ يروج لحفل أم كلثوم فى موسم الرياض

 

وكان قد روج المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، لحفل أم كلثوم، الذي يقام ضمن فعاليات البوليفارد بموسم الرياض.


 وكتب ال الشيخ عبر حسابه علي "تويتر:": "‏بسرعة احجزوا عشان تدخلون البوليفارد مجانًا 🔥‎#موسم_الرياض".


والعرض عبارة عن بانوراما غنائية تحكي قصة حياة كوكب الشرق (أم كلثوم) منذ نعومة أظفارها حيث نعيش معها في قطار يجسد لنا محطات حياة أم كلثوم ورحلتها مع الحياة.


يذكر أن بدأت فعاليات موسم الرياض 2021 في نسخته الثانية، مساء الأربعاء الماضي، تحت شعار تخيل أكثر، حيث اكتظت ساحات البوليفارد بحضور جماهيري قوي، وسط أجواء ترفيهية وخيالية أبهرت الجميع، ضمت أكثر من 1500 مؤدٍ بأزياء تنكرية، و2760 طائرة درون، إضافة إلى عروض مخصصة لـ رقصة السامري، في أجواء رائعة، وإقبال كبير من الزوار الذين عاشوا ساعات من الفرح.

 

ويضم موسم الرياض 2021، العديد من الفعاليات المنتقاة والتي تتناسب مع جميع فئات المجتمع حيث تستمر تلك العروض والفعاليات على مدار 4 شهور، تتميز بالتنوع حيث تضم المطاعم والمقاهي الفاخرة، والألعاب الإلكترونية، والمتاجر العالمية المتميزة.
 

وتضم فعاليات موسم الرياض 2021 أدوات الاستجمام والاسترخاء، مثل "ونتروندرلاند"، و"واجهة الرياض"، و"كومبات فيلد"، و"المربع"، و"العاذرية"، و"رياض سفاري"،  و"أوايسس الرياض"، و"نبض الرياض"، و"ذا جروفز"، و"قرية زمان"، و"خلوها" و"شجرة السلام".

 

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تركي آل الشيخ يروج لحفل أم كلثوم بموسم الرياض

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