أكلت صراصير..رامى عياش يروي تجربته مع أكلات غريبة فى الصين..فيديو

الدمية كارو تكشف أسرار عن رامى عياش

حل المطرب رامى عياش ضيفا على برنامج لايف من الدوبليكس مع الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا وإبنتها كارو والمذاع عبر فضائية اون اى .

واستعرض رامي مواهبه المختلفة داخل استوديو "لايف من الدوبلكس"، وقدم العديد من الأغنيات وسط تفاعل الجمهور.

ووجهت الدمية كارو سؤالا للفنان رامى عياش قائلة "اخر حاجة هتعجز فيك ايه" فأجابها:" اخر حاجة هو فنى" و هو ما جعل الجمهور يصفق له بحرارة.

و أضاف رامى عياش أنه أكل أشياء غريبة فى الصين و ذلك يعود للطبيعة الجبلية التى جعلته يأكل كل شىء خاص بالجبل.

و تابع:" ساندوتشى المفضل زيت و زعتر و جرجير و الطماطم و ملح " .