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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بناء على طلب كارو الفنان رامى عياش يقلد المطرب جورج وسوف

بطريقة جورج وسوف..رامى عياش يبدع فى الغناء .. فيديو

رامى عياش
رامى عياش

حل الفنان رامى عياش ضيفا على برنامج ابلة فاهيتا المذاع عبر فضائية أون إى.

شهدت الحلقة العديد من المواقف الطريفة بين الدمية كارو ولمطرب رامى عياش ، واستعرض مواهبه المختلفة، وأجاب على العديد من الأسئلة الطريفة والصعبة عن حياته المهنية والشخصية.

وقام المطرب رامى عياش بتقليد الفنان جورج وسوف عندما طلبت منه الدمية كارو الغناء للفنانة روبى بطريقة جورج وسوف.


و صرح  رامى عياش، أنه موهوب فى صيد الحيوانات البرية و عقبت الدمية كارو قائلة “مش بيصعبوا عليك”.

و أضاف،أنه ذهب إلى المستشفى الفترة الماضية إثر تعرضه لآلام في البطن نتيجة للضغوط.

 

الفنان جورج وسوف رامي عياش برنامج أبلة فاهيتا الدمية كارو

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