روشتة غذائية للسيطرة على الشعور الدائم بالجوع في الشتاء.. فيديو

قالت الدكتورة أميرة سعيد، أخصائي التغذية العلاجية، إن طريقة طهي الطعام هي التي تحدد القيمة الغذائية للوجبة، ناصحة بتقديم شوربة العدس في فصل الشتاء دون إضافة البطاطس بها، والإكثار من إضافات البسلة والكوسة.

وأضافت أميرة سعيد، خلال لقائها لـ برنامج " هذا الصباح"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، أن الابتعاد عن المواد الدهنية في الطعام مثل السمن والزيوت، من أهم خطوات تجنب زيادة الوزن في فصل الشتاء.

وأردفت أن الإكثار من المشروبات الدافئة مثل الينسون يساعد على الشعور بالدفء، مع التقليل من اللجوء للوجبات ذات السعرات العالية.

وأشارت إلى أهمية اللجوء للأكلات الصحية في بداية النهار مثل البيض، والابتعاد عن الكيك في بداية اليوم، لأنه يتسبب بالشعور بالجوع ويحتوي على سعرات عالية.