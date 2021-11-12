لضبط العمليات الاستيرادية.. محافظ بورسعيد يواصل اجتماعاته مع لجنة المتابعة اللاحقة

واصل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعاته مع لجنه المتابعة اللاحقة التي تقوم بالمرور على أماكن البضائع التي تم الإفراج عنها من الجمارك والتحقق من وجودها والاطلاع علي فواتير البيع ودفاتر اثبات حركة دخول وخروج المخازن وحركة تداولها.

وأعلن محافظ بورسعيد بان اللجنة ستواصل المرور وفحص عدة أماكن لتخزين البضائع المفرج عنها من الجمارك برسم المنطقة الحرة ومراجعة فواتير التعامل بتلك المخازن والتأكد من الحالات التي تمارس عملها التجاري وفقا للضوابط وجميع حركة تداول البضائع مثبتة بالدفاتر.

وشدد محافظ بورسعيد على أن اللجنة ستقوم بالتأكد من الحالات المخالفة للضوابط والإجراءات وسيتم التعامل معها وفقا للقانون بعد التأكد من مخالفتها لضوابط ممارسة النشاط.

وخلال الاجتماع مع اللجنة أشاد محافظ بورسعيد بالجهود التي قامت بها اللجنة خلال الفترة الماضية والإجراءات التي تتخذها لضبط العملية التجارية بالمحافظة موكدا علي استمرار عمل اللجنة بكل قوة ومتابعة نتائج الحملات التي يقومون بها