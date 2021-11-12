سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة اللبنانية يسجل مستويات غير مسبوقة

واصل سعر صرف الدولار الأمريكي الارتفاع المستمر أمام الليرة اللبنانية في مستهل تعاملات اليوم /الجمعة/ بالسوق غير الرسمية ليصل إلى مستويات غير مسبوقة بعدما تخطى حاجز الـ 23 ألف ليرة للدولار الواحد متجاوزا متوسط سعر أمس الذي أغلق على 22600 ليرة للدولار.



يأتي ذلك استمرارا لموجة من الصعود لسعر صرف الدولار أمام الليرة خلال الأيام الماضية بسبب تصاعد الأزمات السياسية وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية في البلاد.



ونتيجة للارتفاع الكبير في سعر الصرف، ارتفعت اليوم أسعار المحروقات في البلاد للمرة الثانية خلال يومين بسبب القفزة الكبيرة في سعر الصرف أمس واليوم مقارنة بأمس الأول الذي صدر في جدول التسعير الأخير للمحروقات.



وكان متوسط سعر الصرف على منصة صيرفة الرسمية التابعة لمصرف لبنان قد شهد ارتفاعا ملحوظا أمس حيث سجل 18500 ليرة لكل دولار بزيادة قدرها 500 ليرة عن متوسط سعر صرف أمس الأول الأربعاء.



ويظل سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية ثابتا عند 1507 ليرات لكل دولار منذ أكثر من 20 عاما، و3900 لأصحاب الودائع البنكية.



وسجل لبنان أقل سعر صرف في السوق غير الرسمية في النصف الثاني من العام الحالي في أعقاب تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي في العاشر من سبتمبر الماضي لتملأ فراغا حكوميا دام 13 شهرا، حيث سجل سعر الصرف آنذاك 13500 ليرة للدولار وعلى منصة صيرفة 12800 ليرة للدولار.



وعاد سعر الصرف للارتفاع من جديد بالتزامن مع أزمات جديدة تواجه الحكومة وتمنعها من الانعقاد بكامل أعضائها منذ قرابة شهر.



وكان أعلى سعر صرف سجله الدولار قد بلغ 23 ألف ليرة للدولار في أعقاب اعتذار رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري عن تكليفه بتشكيل الحكومة في منتصف شهر يوليو الماضي وسرعان ما عاد إلى معدلات أقل في غضون أيام وخصوصا بعد بوادر لانفراج الأزمة آنذاك.