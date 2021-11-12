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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخص وإصابة 8 في تصادم سيارتين بقنا

حادث تصادم
حادث تصادم

أسفر حادث تصادم بين سيارتي ملاكى بطريق قنا الأقصر الصحراوى الغربى، أمام قرية الطويرات ، عن مصرع شخص و إصابة ٨ آخرين.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين ، مدير أمن قنا،إخطارًا من مركز شرطة قنا ، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى على طريق قنا الصحراوى الغربى، أمام قرية الطويرات، نتج عن مصرع شخص و إصابة ٨ آخرين.

 

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تبين مصرع على ابراهيم أحمد الحفني 50 عاما، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.


كما تبين إصابة كل من: ساميه أحمد حسن 19 عاما ،كسر بالفقرات، أميره سامح حسان 20 عاما ، بسحجات وكدمات ، أحمد حسن أحمد 55 عاما ،بسحجات وكدمات، زرينا فريد فوزي 25 عاما، بسحجات وكدمات، مارينا وفقي عزيز، 31 عاما، سحجات و كدمات، كرولس فريد شوقي 31 عاما ،في سحجات وكدمات، مارينا كرولس فوزي، عامين، سحجات وكدمات، مارينا نبيل وليم 30 عاما، سحجات وكدمات.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بـ ٥ سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقى العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

قنا حادث تصادم الطويرات الصحراوي الأقصر

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