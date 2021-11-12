اغتصاب جندية داخل القصر.. فضيحة جنسية تهز الإليزيه

هزت فضيحة جنسية قصر الإليزيه في فرنسا، ما اضطر السلطات لفتح تحقيق بشأن تعرض جندية فرنسية للاغتصاب من جندي في قصر الإليزيه.

وقررت النيابة العامة في فرنسا فتح تحقيق بشأن تعرض جندية فرنسية للاغتصاب على أيدي جندي في قصر الإليزيه في باريس في يوليو الماضي، حسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

ونقلت الوكالة عن مصدر قضائي قوله إن "التحقيقات ما زالت جارية" وتم وضع الجندي المتهم في 12 يوليو بعد استجوابه أمام قاضي التحقيق "بصفة الشاهد المساعد".

وقالت صحيفة "ليبراسيون" التي كانت أول من كشف القضية، أن الاغتصاب وقع بعد حفل وداع أقيم لجنرال وشخصين آخرين حضره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأشارت إلى أن "جندية شابة سبق أن حضرت حفل الوداع تعرضت للعنف الجنسي من قبل رجل هو أيضا جندي" و "ضابط صف".

وأوضحت الصحيفة أن "الجنديين يعملان في رئاسة الأركان الخاصة ويتعاونان بشكل يومي ويعرفان بعضهما البعض".

من جانبه، رفض الإليزيه التعليق بتاتا على القضية القانونية الجارية، كما امتنعت وزارة الجيوش الفرنسية عن التعليق على الفور.