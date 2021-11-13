أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 13 -11-2021

ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم، السبت - 13-2021، وفقا لآخر تحديث في البنك المركزي.

العملة شراء بيع

دولار أمريكى 15.6475 15.7773

يورو 18.0682 18.2244

جنيــه إسترليـنى 21.1288 21.3104

دولار كنـدى 12.5824 12.6909

كرون دانمركى 2.4295 2.4500

كرون نرويجى 1.8309 1.8464

كرون ســويدى 1.8145 1.8298

فرنك سويسرى 17.1123 17.2618

100 ين يابانى 13.8156 13.9351

ريـــال سعـــودى 4.1718 4.2068

دينــار كويتى 51.7923 52.3571

درهم إماراتى 4.2596 4.2962

دولار أسترالى 11.5087 11.6074

دينــار البحــرين 41.4943 41.8540

ريـــال عمـــانى 40.6386 40.9874

ريـــال قطـرى 4.2964 4.3344

دينـار أردنـي 22.0294 22.2843

يوان صينى 2.4484 2.4689