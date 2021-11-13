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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 13 -11-2021

صدى البلد

ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم، السبت - 13-2021، وفقا لآخر تحديث في البنك المركزي.

العملة              شراء                                   بيع
دولار أمريكى  15.6475                       15.7773
يورو           18.0682                         18.2244
جنيــه إسترليـنى  21.1288                     21.3104
دولار كنـدى  12.5824                        12.6909
كرون دانمركى  2.4295                       2.4500
كرون نرويجى  1.8309                        1.8464
كرون ســويدى  1.8145                       1.8298
فرنك سويسرى  17.1123                     17.2618
100 ين يابانى  13.8156                     13.9351
ريـــال سعـــودى  4.1718                    4.2068
دينــار كويتى  51.7923                     52.3571
درهم إماراتى  4.2596                        4.2962
دولار أسترالى  11.5087                   11.6074
دينــار البحــرين  41.4943                 41.8540
ريـــال عمـــانى  40.6386                  40.9874
ريـــال قطـرى  4.2964                     4.3344
دينـار أردنـي   22.0294                   22.2843
يوان صينى   2.4484                        2.4689

اسعار العملات العملات العربية الأجنبية اليوم السبت

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