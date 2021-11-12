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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

للمرة الثانية خلال هذا الشهر.. فريق مسرح جامعة عين شمس يحصد جوائز مهرجان دولي

صدى البلد

عرض جامعة عين شمس "رصد خان" العرض المصري الوحيد المشارك بمسابقة العروض الكبرى بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يفوز بجائزة أفضل عرض مسرحي وجائزة أفضل مخرج بعد منافسة قوية مع فرق اوربية وعربية محترفة.*

تستمر جامعة عين شمس وفرق المسرح بالجامعة في حصد الجوائز بالمهرجانات الدولية للمسرح*

 حصد العرض المسرحي رصد خان لفريق مسرح جامعة عين شمس على جائزة أفضل عرض مسرحي كما حصل مخرج العرض كريم حمدي على جائزة افضل اخراج وذلك بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته السادسة في شرم الشيخ برعاية   الدكتور ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والسيد اللواء اركان حرب خالد فوده محافظ جنوب سيناء وبمشاركة أكثر من ٣٦ دولة  منهم ايطاليا - انجلترا -اسبانيا-بولندا-كرواتيا -جورجيا- رومانيا - البانيا ومن الدول العربية مصر وتونس والجزائر والسعودية والأردن وجدير بالذكر أن عرض رصد خان لجامعة عين شمس هو العرض الوحيد الذي مثل مصر في فعاليات هذا المهرجان.  يذكران بعثة الجامعة قد وصلت إلي مدينة شرم يوم الجمعة الموافق ٥ / ١١ حيث تم تقديم العرض يوم ١٠/ ١١ على مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ واقيم حفل الختام يوم الخميس وتم إعلان فوز مصر وجامعة عين شمس بافضل عرض وأفضل اخراج.  وجدير بالذكر ان هذا هو ثاني انتصار دولي لمسرح جامعة عين شمس حيث حصد عرض سالب سفر انتاج الجامعة على نصف جوائز مهرجان طنجة الدولي للمسرح الجامعي الشهر الماضي بمدينة طنجة بالمغرب وهو المهرجان الدولي الذي يقام تحت رعاية الملك محمد السادس ملك المغرب.
الجدير بالذكر ان  رئيس لجنة تحكيم مسابقة العروض المسرحية الكبري بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي هي النجمة إلهام شاهين، وتضم لجنة التحكيم أيضا كل من : الفنان والنجم داوود حسين من الكويت ، الفنان كاكوموتو أتوسوشي (KAKUMOTO ATSUSH )   من اليابان ،الفنانة سيسيا باباثا ناسويSISSY PAPATHANASIOU  من اليونان ، والفنان ادمون اكسوماري  EDMOND XHUMARI من البانيا .

المشاركة في مهرجان شرم الشيخ الدولي  تمت برعاية  الدكتور / محمود المتيني رئيس الجامعة والاستاذ الدكتور/عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبأشراف الاستاذ الدكتور تامر راضي مستشار نائب رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والاستاذ محمد الخطيب امين مساعد الجامعة والاستاذ محمد الشرقاوي مدير عام رعاية الشباب والأستاذ/ مصطفى عيسى مدير إدارة النشاط الفني والاستاذ / ياسر عبد الرازق مشرف الطلبة.  

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