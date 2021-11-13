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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

التهاب في الرئة .. تطورات الحالة الصحية لنقيب الفنانين السوريين زهير رمضان

زهير رمضان
زهير رمضان

كشفت نقابة الفنانين السورية عن تطورات الحالة الصحية لنقيب الفنانين  زهير رمضان.

 

وأوضحت النقابة أن نقيب الفنانين في سوريا،  "يمر بأزمة صحية  حيث يعاني من التهاب في الرئة؛  وبدأ بجلسات المعالجة الفيزيائية للوصول إلى الشفاء التام بإذن الله".

 

وأضافت النقابة إلى أن رمضان وجه الشكر لجميع من يريد الاطمئنان عنه، وأشارت إلى أنه "لا يستطيع التكلم أو المراسلة بسبب وضعه الصحي".

 

وأعلنت أن الزيارات حجبت عنه "حرصا من الأطباء على صحته.. ولحين شفائه التام وعودته إلى الساحة الفنية بخير".


يعاني من وضع حرج.. تدهور الحالة الصحية لنقيب الفنانين السوريين

 

كشف المخرج ​صفوان نعمو​ ان نقيب الفنانين السوريين  زهير رمضان​ يعاني من وضع حرج للغاية  حيث تدهورت صحته .

 

وكتب  صفوان نعمو على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي: الصديق الفنان زهير رمضان يعاني من وضع صحي حرج مهما كنا متفقين معهُ أو مختلفين حول قراراته كرئيس لنقابة الفنانين لكن يبقى زهير رمضان الفنان والصديق والزميل أرجوا من الله الشفاء العاجل لهُ نحن اليوم بأمس الحاجة إلى الوقوف مع بعضنا جميعاً أكثر من أي وقت لندعوا الله لهُ أن يشفيه ويعافيه ويعود بأقرب وقت بيننا الشفاء العاجل للفنان زهير رمضان


غياب زهير رمضان عن جنازة صباح فخري

وقد أثار غياب زهير رمضان عن جنازة الراحل صباح فخري الجدل بين أوساط الإعلاميين والمشاهير، وأعاد إلى الأذهان غيابه عن تشييع جثمان الفنان والمخرج الراحل حاتم علي.

 

وهو ما دفع العديد من النشطاء لمهاجمته واتهامه بـ التكبر و بـ الغياب الطوعي عن مراسم تشييع قامات فنية، تركت بصمة مؤثرة في عالم الفن.

زهير رمضان نقابة الفنانين السورية تطورات الحالة الصحية لنقيب الفنانين تطورات الحالة الصحية التهاب فى الرئة المعالجة الفيزيائية

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