أسماء الفائزين في انتخابات مجلس نادي طنطا .. صور

أعلنت اللجنة العامة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس إدارة نادي طنطا بمحافظة الغربية اليوم عن الفائزين في سباق الانتخابات علي مستوي مقاعد الرئيس وأمين الصندوق ونائب الرئيس ومقاعد فوق السن وتحت السن .



وجاءت النتيجة كالأتي :

النتيجة النهائية لانتخابات مجلس إدارة نادى طنطا الرياضي

مقعد الرئيس .. فائز عريبي

نائب الرئيس .. محمد ابو فريخه

امين الصندوق المستشار محمد صدقى

أعضاء فوق السن



دكتور محمد سويلم

ياسر المنشاوى

الدكتور احمد رياض المنشاوى

احمد شمس

المستشار محمد العوانى

أعضاء تحت السن



المحاسب كريم ممدوح ابو العزم

دكتور عمرو عصام شوبير

والجدير بالذكر سباق انتخابات مجلس إدارة نادي طنطا شهد انتخاب مجلس إدارة النادي والمسئول عن قياده ال4سنوات منافسة قوية وحامية بين 36 مرشح على كل المقاعد بعد ان غلق باب قبول أوراق المرشحين والذى استمر لمدة أسبوع .

كما بلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية نحو 29 ألف صوت لكن المعتاد أنه لا يزيد عدد الحاضرين والمشاركين عن 7 آلاف صوت على الأكثر، والاعتماد كله على كتل تصويتية جماعية مثل أصوات الكنيسة الذين يبلغ عددهم نحو 1850 صوتًا وأصوات الأطباء والمهندسين والشخصيات العامة.

IMG-20211113-WA0001