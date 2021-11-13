عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسماء الفائزين في انتخابات مجلس نادي طنطا .. صور

صدى البلد

 أعلنت اللجنة العامة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس إدارة نادي طنطا بمحافظة الغربية اليوم عن الفائزين في سباق الانتخابات علي مستوي مقاعد الرئيس وأمين الصندوق ونائب الرئيس ومقاعد فوق السن وتحت السن .

محافظ الغربية يفاجئ بسيون في جولة صباحية ويغلق مقهى


وجاءت النتيجة كالأتي :

النتيجة النهائية لانتخابات مجلس إدارة نادى طنطا الرياضي

مقعد الرئيس .. فائز عريبي
نائب الرئيس .. محمد ابو فريخه
امين الصندوق المستشار محمد صدقى

أعضاء فوق السن 


دكتور محمد سويلم
 ياسر المنشاوى
الدكتور احمد رياض المنشاوى
 احمد شمس
المستشار محمد العوانى

أعضاء تحت السن 


المحاسب كريم ممدوح ابو العزم
دكتور عمرو عصام شوبير

والجدير بالذكر سباق انتخابات مجلس إدارة نادي طنطا شهد انتخاب مجلس إدارة النادي والمسئول عن قياده ال4سنوات منافسة قوية وحامية بين 36 مرشح على كل المقاعد  بعد ان غلق باب قبول أوراق المرشحين والذى استمر لمدة أسبوع .

محافظ الغربية يتفقد أعمال تطوير كورنيش طنطا

كما بلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية نحو 29 ألف صوت لكن المعتاد أنه لا يزيد عدد الحاضرين والمشاركين عن 7 آلاف صوت على الأكثر، والاعتماد كله على كتل تصويتية جماعية مثل أصوات الكنيسة الذين يبلغ عددهم نحو 1850 صوتًا وأصوات الأطباء والمهندسين والشخصيات العامة.

IMG-20211113-WA0001
IMG-20211113-WA0001
images (3)
images (3)
محافظ الغربية محافظة الغربية الرياض جولة صور انتخابات إني عمال قيادة مجلس إدارة الري شوبير

موضوعات متعلقة

احتلال الباعة الجائلين الشوارع كابوس يلاحق أهالي قرية القرشية فى الغربية

ترشيحاتنا

أحمد المحمدى: مبروك التأهل للدور الحاسم وكل التوفيق فيما هو قادم

اليوم ..انقطاع مياه الشرب عن مدينة بالقليوبية لغسيل الشبكات

تريزيجيه للاعبي منتخب مصر: مبروك وربنا يكملها بالصعود للمونديال

فايز عريبي رئيسا لـ نادي طنطا.. تعرف على مجلس الإدارة عقب الانتخابات

أسماء الفائزين في انتخابات مجلس نادي طنطا .. صور

بالأسماء.. تعرف على تشكيل نادي القضاة الجديد في الإسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خبر صادم من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

قرار عاجل من الحج والعمرة يخص القادمين من خارج السعودية

هل الجن يسرق الأموال ..عضو هيئة كبار العلماء يحسم الجدل

محمد موسى محذرا عمر كمال: هتغني مع حسن شاكوش هتتوقف فورا

بـ نوبة قلبية .. وفاة شيف شهير ومخترع "أصح وجبة في العالم"

عالم أزهري: الجن سرق أموالي من المنزل .. و11 كلمة تحفظكَ منه

مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر نوفمبر

من عقد قران ابن شقيقها .. أحدث ظهور للفنانة المعتزلة هدى رمزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مزجنجي السينما المصرية.. ماهو الفيروس الغامض الذي قتل الساحر محمود عبد العزيز؟

كيف تصرف صاحب الـ10 آلاف موال محمد طه أمام لجنة نقابة الموسيقيين؟

القلة.. إناء فرعوني خارق يحفظ برودة الماء وينقيه من الشوائب |نوستالجيا 

عاطف السكري أضحك الملايين وبكى وحيدا.. لماذا رفض يونس شلبي حضور المشاغبين حفل زفافه؟

فيديو

فيديو جراف.. رعب في حمام مدرسة ابتدائية بقنا .. ما القصة

على موتوسيكل.. مصري يقطع 3 آلاف كيلو من القاهرة إلى مكة لأداء العمرة

حاجات ماقدرش أعديها.. تفاصيل جديدة يكشفها "السقا" عن أزمة مها أحمد

بيبي بوشهري.. البلوجر الكويتية الشهيرة تثير أزمة بظهور فاضح "فيديو جراف"

المزيد

ساحة رأي

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ